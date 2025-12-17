El “después lo veo” en la salud femenina: especialistas advierten que postergar la atención médica es el verdadero riesgo

Staff/RG

El fin de año, con el aguinaldo y una menor carga laboral, representa una ventana de oportunidad para que las mujeres tomen el control de su salud

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre de 2025 – Para millones de mujeres en México, un dolor pélvico persistente, un periodo irregular o un bulto sospechoso se convierten en una preocupación que se archiva bajo el pretexto del “después lo veo”. Especialistas en salud femenina advierten que esta postergación, motivada por el miedo, la percepción de altos costos o las largas esperas, es una epidemia silenciosa con consecuencias potencialmente fatales, y que atender las señales del cuerpo a tiempo es la acción más poderosa para proteger la vida.

Más allá del chequeo anual, la atención médica necesaria incluye buscar ayuda profesional ante cualquier síntoma o cambio anormal. Sin embargo, muchas mujeres retrasan esta decisión. “Vemos a diario las consecuencias de la postergación”, explica la Dra. Ana Sofía Rodríguez, Jefa de Ginecología en Grupo Reina Madre. “Una paciente que llega con una lesión por VPH en etapa inicial tiene un pronóstico excelente. Si espera un año por miedo o falta de acceso, el escenario puede ser un cáncer avanzado. El verdadero riesgo no está en el diagnóstico, sino en la espera”.

Este retraso en la búsqueda de atención se debe a tres barreras principales: el miedo a un mal diagnóstico, la creencia de que la atención de calidad es inaccesible y la frustración con los largos tiempos de espera. Modelos de salud innovadores demuestran que estas barreras pueden y deben ser eliminadas.

“Entendemos perfectamente estas barreras porque las escuchamos en nuestras más de 767,000 consultas. Nuestro modelo se diseñó para derribarlas”, añade la Dra. Rodríguez. “Creamos un ambiente de confianza que se refleja en un Net Promoter Score (NPS) superior a 85. Demostramos que la calidad no es cara, con un sistema hasta 50% más económico que un hospital privado tradicional. Y lo más importante, garantizamos un diagnóstico y plan de tratamiento en menos de 5 semanas, en contraste con las más de 22 semanas que puede tomar en otros lugares. No hay razón para que el miedo o la burocracia pongan en pausa tu salud”.

El llamado de los expertos es claro: escuchar al cuerpo y actuar. Un chequeo preventivo es fundamental, pero atender un síntoma a tiempo es igualmente crucial. La detección oportuna no solo salva vidas, sino que permite tratamientos menos invasivos y más efectivos.

Para aquellas mujeres que han decidido no postergar más su bienestar, Grupo Reina Madre invita a acercarse a sus clínicas, donde encontrarán un equipo de especialistas dedicados a brindar atención de alta calidad, humana y accesible, sin gastos excesivos ni largas esperas, asegurando que cada mujer reciba el cuidado que merece, justo cuando lo necesita.

