Bitácora de futuro

Pohemas

DESDE SIEMPRE

Autor Bayardo Quinto Núñez

Pequeña ciudad,

una de las más bonitas

procura un cierto bienestar,

apenas la máquina ruidosa

con un ruido que hace temblar

más allá descubre

el ejemplo singular

que plancha el tejido

del parapeto en la feliz

necesidad de inmortalizar.

Mientras las aguas estancadas,

sostienen y surcan maliciosamente

un hermoso día de verano,

que puede llegar

a ser una tempestad.

Hablar de su belleza,

es con dar el brazo de felicidad

al conveniente de altivez

desagradable y a otros

agradables, aun más

pálida decía tímidamente,

odioso documento que brilla

el fuego de hacer una buena

acción peligrosa.

Que diferencia,

hora del día y de la noche.

Tales son los hechos,

pasión inútil coronada

con un desafuero gratuito,

abusando a su pensamiento,

sucedió como convenía

en la antevíspera en momentos

de fiebre, miedo no,

fue la visión pohética

firmemente con habitad

acá en la tierra, que,

señala como prólogo

y fin de la realidad,

y que, va cargando, haciendo surcos

por o entre generaciones,

esculpiéndose su propio rostro

con atuendo, vida

y sepultura, que se ríe

entre su propia soledad,

que no es soledad, es

su propia amistad, arterias,

corazón, cuerpo, que brilla

cómo una llama,

no distante, con ropaje

y comisuras en el otro

lenguaje, “la preconciencia’

sin saber aún el final,

se sabrá ante venidera tempestad

como un Judío errante,

pues, durante años…

ha corrido mucha agua

debajo del puente

desde siempre,

lleva cadáveres,

“si el río suena”

y, si el río tuviese

que soñar vida

y pre antes el dolor,

es amable rostro

con eterna sonrisa

antes que venga la calaca,

aunque haya un remolino

que anuncien eviscerados…!!!

con las entrañas removidas

con odio, solapado

para asegurar frescura,

eliminar carga nefanda

creyendo mejorar la calidad

del producto final,.

En la vida, la guerra, anarquía

no es opción,

es una ‘pasión inútil”

coronada con un crimen

gratuito social…

¡LA POHESIA HUMANIZA A LA BESTIA!

Rememoren el brazo

de la pohesía que

empuña la espada de futuro,

contra todo viento furioso,

ante hombres gimiendo ansiosos

de poder, ante canto protervo

llega un cementerio inocente,

sobre fúlgida huella

benemérita de luz,

incandescente para cegar

la maledicencia; venturoso (s)

apostolado poético refulgente

en el diamante de la vida,

la poh

esía es un don con,

armadura de acero como todo

un valiente Gladiador (a)

y como Quijote que da todo

con carácter humanista

sobre los malandrines

de la envidia, pero,

¡LA CULTURA DE LAS ARTES!

cultiva preparando

falanges ante florido campos

de saudad y horizontes

de nueva civilización.

TENGO UN POHEMA

A mí hermano Amando Quinto Núñez (Q.E.P.D)

La carrera aún no ha terminado,

ve, la vida tiene respuesta,

eres un riesgo muy grande,

¿qué vas hacer?

bendito el que hace la paz,

hay que limpiar a la escoria.

El odio te convierte

en una roca. La venganza

no es familia de la paz.,

no te acerque por favor,

estás muriendo,

la lluvia desde los Cielos

te curará de todo,

paz para los ciegos,

y leprosos de venganza

ayúdenles, es el dolor

de la perdición, denle

agua para que enjuaguen

su maldad, hasta ahí

llegó su bondad,

la maldad huyó

ha vivido demasiado,

ya no hay miedo,

la sombra de la tormenta y,

que extraña está la oscuridad,

relámpagos, perdónalos,

tu voz les quitará la espada.

Micro Autobiografía: Bayardo Quinto Núñez (Bayquinú) ha publicado veinticinco (25) Libros: Ensayos; Opiniones diversas; Pohemas; Cuentos; Relatos; Minicuentos; Novelas Cortas; y tiene varios libros escritos inéditos, y otros que va escribiendo, los cuales en su momento si hay oportunidad saldrán a la luz pública, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; Abogado y Notario Público; Instructor Deportivo en Baloncesto, Escritor; Pintor; estudio Siempre Música, Artesano del Calzado, y tras su ardua experiencia en medios escritos de gran trayectoria en Nicaragua, como ¡El Nuevo Diario y Diario La Prensa, y Columnista Internacional, y Nicaragüense.