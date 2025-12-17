Bitácora de futuro

Pohemas
DESDE SIEMPRE
Autor Bayardo Quinto Núñez
Pequeña ciudad,
una de las más bonitas
procura un cierto bienestar,
apenas la máquina ruidosa
con un ruido que hace temblar
más allá descubre
el ejemplo singular
que plancha el tejido
del parapeto en la feliz
necesidad de inmortalizar.
Mientras las aguas estancadas,
sostienen y surcan maliciosamente
un hermoso día de verano,
que puede llegar
a ser una tempestad.
Hablar de su belleza,
es con dar el brazo de felicidad
al conveniente de altivez
desagradable y a otros
agradables, aun más
pálida decía tímidamente,
odioso documento que brilla
el fuego de hacer una buena
acción peligrosa.
Que diferencia,
hora del día y de la noche.
Tales son los hechos,
pasión inútil coronada
con un desafuero gratuito,
abusando a su pensamiento,
sucedió como convenía
en la antevíspera en momentos
de fiebre, miedo no,
fue la visión pohética
firmemente con habitad
acá en la tierra, que,
señala como prólogo
y fin de la realidad,
y que, va cargando, haciendo surcos
por o entre generaciones,
esculpiéndose su propio rostro
con atuendo, vida
y sepultura, que se ríe
entre su propia soledad,
que no es soledad, es
su propia amistad, arterias,
corazón, cuerpo, que brilla
cómo una llama,
no distante, con ropaje
y comisuras en el otro
lenguaje, “la preconciencia’
sin saber aún el final,
se sabrá ante venidera tempestad
como un Judío errante,
pues, durante años…
ha corrido mucha agua
debajo del puente
desde siempre,
lleva cadáveres,
“si el río suena”
y, si el río tuviese
que soñar vida
y pre antes el dolor,
es amable rostro
con eterna sonrisa
antes que venga la calaca,
aunque haya un remolino
que anuncien eviscerados…!!!
con las entrañas removidas
con odio, solapado
para asegurar frescura,
eliminar carga nefanda
creyendo mejorar la calidad
del producto final,.
En la vida, la guerra, anarquía
no es opción,
es una ‘pasión inútil”
coronada con un crimen
gratuito social…
¡LA POHESIA HUMANIZA A LA BESTIA!
Rememoren el brazo
de la pohesía que
empuña la espada de futuro,
contra todo viento furioso,
ante hombres gimiendo ansiosos
de poder, ante canto protervo
llega un cementerio inocente,
sobre fúlgida huella
benemérita de luz,
incandescente para cegar
la maledicencia; venturoso (s)
apostolado poético refulgente
en el diamante de la vida,
la poh
esía es un don con,
armadura de acero como todo
un valiente Gladiador (a)
y como Quijote que da todo
con carácter humanista
sobre los malandrines
de la envidia, pero,
¡LA CULTURA DE LAS ARTES!
cultiva preparando
falanges ante florido campos
de saudad y horizontes
de nueva civilización.
TENGO UN POHEMA
A mí hermano Amando Quinto Núñez (Q.E.P.D)
La carrera aún no ha terminado,
ve, la vida tiene respuesta,
eres un riesgo muy grande,
¿qué vas hacer?
bendito el que hace la paz,
hay que limpiar a la escoria.
El odio te convierte
en una roca. La venganza
no es familia de la paz.,
no te acerque por favor,
estás muriendo,
la lluvia desde los Cielos
te curará de todo,
paz para los ciegos,
y leprosos de venganza
ayúdenles, es el dolor
de la perdición, denle
agua para que enjuaguen
su maldad, hasta ahí
llegó su bondad,
la maldad huyó
ha vivido demasiado,
ya no hay miedo,
la sombra de la tormenta y,
que extraña está la oscuridad,
relámpagos, perdónalos,
tu voz les quitará la espada.
Micro Autobiografía: Bayardo Quinto Núñez (Bayquinú) ha publicado veinticinco (25) Libros: Ensayos; Opiniones diversas; Pohemas; Cuentos; Relatos; Minicuentos; Novelas Cortas; y tiene varios libros escritos inéditos, y otros que va escribiendo, los cuales en su momento si hay oportunidad saldrán a la luz pública, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; Abogado y Notario Público; Instructor Deportivo en Baloncesto, Escritor; Pintor; estudio Siempre Música, Artesano del Calzado, y tras su ardua experiencia en medios escritos de gran trayectoria en Nicaragua, como ¡El Nuevo Diario y Diario La Prensa, y Columnista Internacional, y Nicaragüense.
