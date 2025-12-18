Variantes de Influenza en fiestas decembrinas:  la vacunación reduce de 40% a 70% hospitalizaciones

Staff/RG

Las vacunas actuales protegen contra múltiples subtipos de influenza (incluidos H1N1, H3N2 y B), reduciendo el riesgo de enfermedad grave y hospitalización.

Históricamente, las temporadas dominadas por el subtipo A(H3N2) suelen asociarse con mayor gravedad, especialmente entre las personas mayores.

Las personas que contraen influenza, tienen 8 veces más riesgo de un evento vascular cerebral y 10 veces más riesgo de un ataque cardíaco.

Con la llegada de las fiestas decembrinas y las reuniones familiares, aumenta el riesgo de contagio de influenza. Justo cuando más queremos proteger a nuestros seres queridos, especialmente a abuelos y niños, la vacunación se presenta como la mejor defensa. La influenza es una de las enfermedades respiratorias más contagiosas y de mayor impacto en la salud pública. A nivel mundial, genera más de 5 millones de casos graves y 650 mil muertes anuales. En México, representa la principal causa de muerte entre enfermedades prevenibles por vacunación.

La influenza A evoluciona continuamente. El subclado K no es un nuevo subtipo, sino una evolución dentro del subtipo del virus de la influenza A(H3N2). Sin embargo, a pesar de su rápida propagación, al momento, no ha mostrado un cambio en su severidad y posiblemente las personas cuenten con una protección gracias al contacto previo con otros virus H3N2.

La OPS/OMS confirma que no hay evidencia de mayor severidad, aunque destaca que las temporadas dominadas por H3N2 suelen afectar más a personas adultas mayores, por lo que reforzar la vacunación sigue siendo fundamental.

En esta temporada, la circulación global muestra variaciones en los subtipos dominantes, H1N1 en México y H3N2 en partes de Europa y EE. UU. Históricamente, cuando H3N2 es el más cambiante y cuando se vuelve dominante suele estar asociado con mayores tasas de hospitalización y complicaciones, sobre todo en adultos mayores y grupos vulnerables.

La enfermedad causada por el virus de la influenza va más allá de ser una afección respiratoria, ya que puede desencadenar complicaciones de salud, como eventos cardiovasculares, agravamiento de enfermedades crónicas o disminución de las funciones del organismo.

Las vacunas actuales protegen contra múltiples subtipos incluidos H1N1, H3N2 y tipos B de influenza. Cada año las vacunas se reformulan para incluir las variantes virales predominantes, y por ende, la vacunación debe realizarse cada temporada (octubre a marzo). Los beneficios son contundentes: reducen el riesgo de eventos cardiovasculares y disminuyen significativamente las hospitalizaciones y muertes en grupos vulnerables

“Con las posadas y cenas navideñas en curso, el riesgo de contagio aumenta por la convivencia en espacios cerrados. En México, actualmente estamos ante una ventana de oportunidad, ya que la circulación empieza, y las vacunas pueden proteger ante una cantidad de virus circulantes, especialmente a niños, adultos mayores y personas con comorbilidades,” enfatizó la Dra. Julissa Rodríguez, gerente médica de vacunas de Sanofi México.

Los datos preliminares sugieren que la vacuna actual ha tenido el 70–75% de efectividad en niños y adolescentes en la prevención de hospitalizaciones; y cerca del 30–40 % de efectividad para prevenir hospitalizaciones en adultos. Similar a la eficacia de los años anteriores.

El programa de vacunación en México indica que los grupos de la población que son prioritarios a recibir la vacuna son:

Niñas y niños menores de cinco años

Personas gestantes

Personal de salud

Población de 5 a 59 años con comorbilidades como enfermedades cardiacas o pulmonares crónicas y otros padecimientos como diabetes mellitus, obesidad, enfermedad pulmonar crónica (EPOC) y asma, enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal, personas con inmunosupresión congénita o adquirida por enfermedad o tratamiento, cáncer y personas que viven con VIH/sida.

Adultos mayores de 60 años y más.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la vacunación sigue siendo la medida preventiva más importante para protegerse contra la influenza en su forma grave. Además, hace un llamado a la población a:

Vacunarse inmediatamente: Especialmente para grupos de alto riesgo. Observar medidas generales de prevención: Higiene de manos y respiratoria, aislamiento voluntario de personas con síntomas, uso de cubrebocas en personas sintomáticas. Diagnóstico temprano y adecuado manejo: evitar automedicación.

“Además, recordemos que es fundamental que todas las personas que presenten síntomas de infección respiratoria como escurrimiento nasal, tos, dolor de cabeza o fiebre no se automediquen y acudan con un profesional de la salud para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados.” destacó Julissa Rodríguez.

