Conavi sorteará viviendas nuevas a nivel nacional; arranca en Puebla

La presidenta Sheinbaum expuso que ante el número de personas que se inscribieron para solicitar vivienda se decidió que lo más justo es sortear la asignación de las unidades.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que este martes 16 de diciembre arrancó el primer sorteo nacional de viviendas que construye la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el cual busca asignar un hogar a las familias interesadas en el programa que puso en marcha el gobierno federal.

La mandataria expuso desde Palacio Nacional que ante el número de personas que se inscribieron al programa nacional de vivienda a través de la Conavi se decidió que lo más justo para la asignación de las unidades es mediante un sorteo.

De esta manera, se explicó que se realizarán en total 154 sorteos en 30 estados del país donde la Conavi construye viviendas para seleccionar a los primeros beneficiarios de las 161 mil personas que se registraron inicialmente en 147 municipios.

Primer sorteo de viviendas en Puebla

Luego de la intervención de la jefa de Estado, tocó el turno de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega, quien desde Puebla encabezó el arranque del primer sorteo nacional de viviendas.

Cabe mencionar que el evento fue calificado por la titular de la Sedatu como un hecho histórico y sin precedentes en el país debido a su alcance y transparencia. El inicio de este sorteo tendrá lugar en Chignahuapan, uno de los 217 municipios con los que cuenta la entidad poblana.

Estamos en Chignahuapan, Puebla, casi con 400 personas que nos acompañan en este primer sorteo nacional. Vean los rostros de ánimo en este primer sorteo a nivel nacional, es histórico”, externó.

En este contexto, el director nacional de la Conavi detalló que en esta primera etapa se sortearán 139 viviendas nuevas en Chignahuapan, Puebla, tras la alta demanda en registro y reiteró que esta dinámica se replicará en 30 estados del país.

Programa en Chignahuapan

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) integró a Chignahuapan como uno de los municipios prioritarios en Puebla dentro del programa Vivienda para el Bienestar 2025. Su titular, Rodrigo Chávez, detalló que en ese municipio hay 444 familias registradas y construyendo 256 viviendas, de las cuales se van a sortear 139.

En cuanto a qué sector de la población va dirigido, se sabe que el programa contempla principalmente a:

Madres solteras.

Jóvenes con hijos.

Adultos mayores.

Personas con discapacidad.

Comunidades indígenas o afromexicanas.

Sobre la asignación de la vivienda, ésta se realiza bajo criterios de justicia social. Tras el registro inicial, la Conavi realiza visitas domiciliarias para verificar la elegibilidad antes de la selección final.