Premios Oscar 2026: estas son las listas oficiales de finalistas por categoría

De estas listas saldrán los nominados en 12 categorías, entre ellas mejor largometraje documental, mejor canción original, mejor banda sonora original y la nueva categoría de mejor casting.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio el primer paso rumbo a los Premios Oscar 2026 al revelar las listas de finalistas en 12 categorías clave, una etapa fundamental en el proceso que definirá a los nominados oficiales.

Estas shortlist incluyen apartados como largometraje documental, canción original y la nueva categoría de mejor casting, y reúnen a las producciones que lograron destacar entre cientos de títulos elegibles tras una votación preliminar de los miembros de la Academia.

Durante la etapa de nominaciones, los integrantes de todas las ramas de la Academia pueden participar de manera voluntaria en la votación, siempre que cumplan con el requisito de haber visto las 15 películas que conforman la lista de finalistas.

Este proceso busca garantizar un voto informado y equitativo antes de definir a los nominados oficiales en cada categoría.

En la categoría de Cortometraje de Animación de la 98.ª edición de los Premios Óscar, un total de 113 películas calificaron para ser consideradas. De ellas, 15 títulos avanzaron a la lista de finalistas. Las producciones, ordenadas alfabéticamente por título, son las siguientes:

Autokar’

‘Mariposa’

‘Cartón’

‘Éiru’

‘Siempreverde’

‘La niña que lloraba perlas’

‘Hurikán’

‘Morí en Irpin’

‘Las botas de noche’

‘Jugando a ser Dios’

‘El fantasma de la Quinta’

‘Plan de jubilación’

‘La timidez de los árboles’

‘Oso de nieve’

‘Las tres hermanas’

Mejor Casting

En la categoría de Casting de la 98.ª edición de los Premios Óscar, diez producciones lograron avanzar a la lista de finalistas. La selección fue determinada mediante votación de los integrantes de la Sección de Directores de Casting de la Academia, quienes también serán los encargados de definir a los nominados oficiales.

Como parte del proceso, los miembros de la Academia podrán asistir a sesiones especiales de visualización, en las que se presentarán fragmentos de las películas preseleccionadas, así como entrevistas pregrabadas con sus respectivos directores de casting.

Las películas finalistas, ordenadas alfabéticamente por título, son:

‘Frankenstein’

‘Hamnet’

‘Marty Supreme’

‘Una batalla tras otra’

‘El agente secreto’

‘Valor sentimental’

‘Pecadores’

‘Sirât’

‘Armas’

‘Wicked: Para siempre’

Un total de 16 películas avanzaron en la categoría de Cinematografía, también conocida como Mejor Fotografía, correspondiente a la 98.ª edición de los Premios Óscar. La selección fue realizada por los integrantes de la Sección de Cinematografía de la Academia, quienes participan en la votación para definir tanto la lista de finalistas como a los nominados oficiales.

De acuerdo con el reglamento de esta edición, la ronda preliminar establece una shortlist de entre 10 y 20 producciones, de las cuales se desprenderán las nominaciones finales.

Las películas finalistas, ordenadas alfabéticamente por título, son:

‘Balada de un pequeño jugador’

‘Bugonia’

‘Muere mi amor’

‘F1’

‘Frankenstein’

‘Hamnet’

‘Marty Supreme’

‘Nouvelle Vague’

‘Una batalla tras otra’

‘Valor sentimental’

‘Pecadores’

‘Sirât’

‘Canción cantada azul’

‘Sonido de caída’

‘Sueños de tren’

‘Wicked: Para siempre’

Largometraje Documental

Un total de 15 producciones avanzaron en la categoría de Largometraje Documental de la 98.ª edición de los Premios Óscar, luego de un proceso en el que 201 películas fueron elegibles.

La selección estuvo a cargo de los integrantes de la Sección de Documentales de la Academia, responsables de votar para definir tanto la lista de finalistas como a los nominados oficiales.

Las películas finalistas, ordenadas alfabéticamente por título, son:

‘La solución de Alabama’

‘Apocalipsis en el trópico’

‘¡Coexistencia, qué va!’

‘Ven a verme con buenos ojos’

‘Encubrimiento’

‘Cortando rocas’

‘Cuentos populares’

‘Manteniendo a Liat’

‘El Sr. Don Nadie contra Putin’

‘Disipador de amantes’

‘Mis amigos indeseables: Parte 1 – Último aire en Moscú’

‘El vecino perfecto’

‘Semillas’

‘A 2000 metros de Andriivka’

Cortometraje Documental

Un total de 15 producciones avanzaron en la categoría de Cortometraje Documental de la 98.ª edición de los Premios Óscar, tras un proceso en el que 117 películas resultaron elegibles. La selección fue realizada por los miembros de la Sección de Documentales de la Academia, quienes votan para definir tanto la lista de finalistas como a los nominados oficiales.

Las películas finalistas, ordenadas alfabéticamente por título, son:

‘Todas las habitaciones vacías’

‘Todos los muros se derrumbaron’

‘Armado solo con una cámara: La vida y la muerte de Brent Renaud’

‘Mal rehén’

‘Cobrando’

‘Persiguiendo el tiempo’

‘Niños no más: Se fueron y se han ido’

‘Aula 4’

‘El diablo está ocupado’

‘Latido del corazón’

‘Últimos días en el lago Trinity’

‘En tierra de curación, los pájaros se posan’

‘Perfectamente una extrañeza’

‘La elección de Rovina’

‘Éramos el escenario’

Largometraje Internacional

Quince películas avanzaron a la siguiente ronda de votación en la categoría de Largometraje Internacional de la 98.ª edición de los Premios Óscar, entre producciones provenientes de 86 países o regiones que resultaron elegibles.

Para esta fase preliminar, los miembros de la Academia de todas las ramas fueron invitados a participar en la votación, siempre que cumplieran con un requisito mínimo de visualización. En la ronda de nominaciones, quienes opten por votar deberán haber visto las 15 películas preseleccionadas.

Las películas finalistas, ordenadas alfabéticamente por país, son:

Argentina, ‘Belén’

Brasil, ‘El agente secreto’

Francia, ‘Solo fue un accidente’

Alemania, ‘El sonido de la caída’

India, ‘Confinada en casa’

Irak, ‘El pastel del presidente’

Japón, ‘Kokuho’

Jordania, ‘Todo lo que queda de ti’

Noruega, ‘Valor sentimental’

Palestina, ‘Palestina 36’

Corea del Sur, ‘Sin otra opción’

España, ‘Sirât’

Suiza, ‘Turno de noche’

Taiwán, ‘Chica zurda’

Túnez, ‘La voz de Hind Rajab’

Maquillaje y Peluquería

Diez producciones avanzaron en la categoría de Maquillaje y Peluquería de la 98.ª edición de los Premios Óscar. La selección estuvo a cargo de los miembros de la Sección de Maquilladores y Peluqueros, quienes determinarán tanto la lista de finalistas como a los nominados.

Como parte del proceso, los miembros de la Academia podrán asistir a una presentación especial que incluirá fragmentos de las películas e entrevistas con los artistas responsables del maquillaje y la peluquería, programada para el sábado 10 de enero de 2026.

Las películas finalistas, ordenadas alfabéticamente por título, son:

‘Los Caballeros del Alto’

‘Frankenstein’

‘Kokuho’

‘Marty Supreme’

‘Nuremberg’

‘Una batalla tras otra’

‘Pecadores’

‘La Máquina Destructora’

‘La Hermanastra Fea’

‘Wicked: Para siempre’

Música – Banda Sonora Original

Un total de 20 bandas sonoras avanzaron en la categoría de Banda Sonora Original de la 98.ª edición de los Premios Óscar, luego de que 132 partituras resultaran elegibles. La votación estuvo a cargo de los integrantes de la Sección de Música de la Academia.

Las partituras finalistas, ordenadas alfabéticamente por título de la película, son:

‘Avatar: Fuego y Ceniza’

‘Bugonia’

‘Capitán América: Un Mundo Feliz’

‘Diane Warren: Implacable’

‘F1’

‘Frankenstein’

‘Hamnet’

‘Hedda’

‘Una Casa Dinamita’

‘Jay Kelly’

‘Marty Supreme’

‘Núremberg’

‘Una batalla tras otra’

‘Pecadores’

‘Sirât’

‘Sueños de tren’

‘Tron: Ares’

‘Verdad y Traición’

‘Despierta, Hombre Muerto: Un Misterio de Puñales por la Espalda’

‘Wicked: Para siempre’

Música – Canción Original

Quince temas avanzaron en la categoría de Canción Original de la 98.ª edición de los Premios Óscar, tras un proceso en el que 65 canciones fueron elegibles. Los miembros de la Sección de Música votaron para definir la lista de finalistas y nominados.

Las canciones seleccionadas, junto con la película en la que aparecen, se presentan a continuación en orden alfabético por título de película: