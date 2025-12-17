Cesan en Aduanas a Alex Tonatiuh Márquez Hernández, responsable de indagar el huachicol fiscal

DEBATE

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la separación del cargo de Alex Tonatiuh Márquez Hernández, quien se desempeñaba como director de Investigación Aduanera en la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), en una decisión que vuelve a colocar a las aduanas en el centro del debate público por presuntos actos de corrupción y control interno.

Durante su mensaje, la mandataria explicó que la determinación fue tomada por el titular de la Agencia Nacional de Aduanas, Rafael Fernando Marín Mollinedo, y subrayó que el Gobierno federal mantiene una postura de cero tolerancia a la opacidad.

La presidenta evitó vincular de manera directa la salida del funcionario con investigaciones en curso por contrabando, huachicol fiscal u otros delitos en operaciones de comercio exterior, aunque reconoció que el contexto obliga a actuar con cautela y firmeza. “no hay nada en este momento que pudiera decirse tanto de Anticorrupción o de la Fiscalía que hubiera algún delito en particular”, puntualizó.

Aduanas, bajo presión en 2025

La remoción de Márquez Hernández ocurre en un año especialmente delicado para el sistema aduanero. A lo largo de 2025, las aduanas se han convertido en un foco crítico para la administración federal, tras el estallido del escándalo del huachicol fiscal, considerado el caso de corrupción más relevante en lo que va de la gestión de Sheinbaum

Como respuesta, el Ejecutivo envió al Congreso una reforma a la Ley de Aduanas, aprobada en un proceso acelerado, con el objetivo de incrementar la recaudación, cerrar espacios al contrabando y frenar esquemas de defraudación fiscal y fuga de capitales. En ese contexto, el control del personal estratégico y el acceso a información sensible se volvieron prioridades.

Un perfil marcado por la controversia

Tonatiuh Márquez ocupó cargos en Aduanas en dos periodos distintos. Su trayectoria incluye funciones como asesor legislativo y abogado en instancias del gobierno capitalino.

En 2023 ingresó brevemente como director de Recaudación, etapa que terminó de forma abrupta tras denuncias públicas sobre presunto contrabando en la aduana de Reynosa, Tamaulipas.

En abril de 2025, Márquez Hernández regresó a la ANAM, ahora como director de Investigación Aduanera, un puesto clave para combatir delitos como el contrabando y el huachicol fiscal, con acceso a investigaciones en desarrollo y datos de alto nivel de confidencialidad.

Sin embargo, desde su reincorporación, acumuló señalamientos por un estilo de vida que no correspondía con sus ingresos, entre ellos la posesión de relojes de lujo, la adquisición de un inmueble de alto valor en Polanco, presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 250 millones de pesos y acusaciones internas de intentar cobrar por plazas laborales.

La visa

A estos cuestionamientos se sumó, a principios de diciembre, la cancelación de su visa estadounidense, un hecho que incrementó la presión política y mediática alrededor de su permanencia en el cargo.

El especialista en temas de seguridad, Javier Oliva, señaló que esa medida que está utilizando el gobierno de Estados Unidos de retirarle la visa a gobernantes y funcionarios, evidentemente los colocan en una fragilidad notable.

“Estar en ese cargo y estar señalado por los Estados Unidos, además de tener vínculos con empresas lavadoras de dinero, pues es tener a un cómplice de esa estructura criminal. Me parece que la Presidenta hizo bien en removerlo”, opinó el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Michel Levien González, director de Streiner Buró Anticorrupción, señaló que cuando un servidor público hace una cosa de este tamaño, demás de la penalidad administrativa, debe venir una sanción penal porque está cometiendo un delito.

Complicidad

Con el lujo del tiempo pasan muchas cosas y ahora podemos ver que había muchas razones para que esta persona estuviera investigada administrativa y penalmente, y también en otros países, señaló Levien , experto en temas anticorrupción y lavado de dinero.

La muestra es que le retiran la visa en el mismo contexto que a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y otros funcionarios, y que declaran terrorista a personas que están ligadas al huachicol y al tráfico de drogas, abundó.

“Lo que sigue siendo sorpresa es por qué si el gobierno tuvo todas estas señales, su respuesta solo es: ah bueno, queda está usted despedido, pase usted por cosas y asunto resuelto”, advirtió.

Levien mencionó que lo interesante es que al haber estado dos veces en el servicio público federal, significa que ya Tonatiuh Márquez aprobó dos veces las revisiones de antecedentes del gobierno federal.

“Entonces, ya descubrieron a esta persona que se está portando mal, ya tuvieron dos oportunidades de revisar sus antecedentes y revisarlo hasta por debajo de las muelas. O no le encontraron porque es el Napoleón del delito, o las revisiones no son muy eficientes, o sencillamente estamos ante un tema de complicidad”, apuntó.

Javier Oliva destacó que es la segunda vez que está en la misma dependencia y, además, rodeado de escándalos. “Era una ficha este tipo, verdaderamente”, refirió.

En un contexto en donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declara al fentanilo como arma de destrucción masiva, pues la droga pasa por algún punto fronterizo, muy probablemente por aduanas, ilustró el Investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Asintió que es un golpe fuerte para la presidenta Claudia Sheinbaum, pero resaltó que la mandataria reaccionó bien y a tiempo.