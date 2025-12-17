Confirmado: FIFA anuncia nueva categoría de boletos del Mundial 2026 desde mil pesos, ¿cómo se venderán?

MEDIO TIEMPO

La FIFA reveló este martes 16 de diciembre buenas noticias para los aficionados que buscan comprar los codiciados boletos para asistir a los partidos del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Luego de que se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo y se revelara el calendario oficial de juegos del torneo, la demanda por estas entradas se incrementó a tal grado que la FIFA ya ha recibido más de 20 millones de solicitudes de boletos desde el jueves 11 de diciembre, cuando comenzó el tercer proceso de selección aleatoria, esto a pesar de los altos costos en la mayoría de duelos.

FIFA abre categoría económica para boletos del Mundial 2026

Derivado de esto último y buscando dar opciones alternativas a los seguidores, la FIFA anunció este martes que abrirá una categoría denominada ‘grada básica’, la cual contará con precios más accesibles para los millones de aficionados que desean estar presentes en el certamen del próximo verano.

El precio de los boletos para esta nueva categoría será de únicamente 60 dólares (poco más de mil pesos mexicanos), el cual es significativamente menor a las demás, y la FIFA aseguró que esta opción estará disponible para todos los partidos del Mundial 2026.

¿Qué fans podrán comprar boletos de grada básica en el Mundial 2026?

La única condición que puso la FIFA para poder disfrutar de los beneficios de esta categoría de boletos mundialistas es que los aficionados interesados sean de alguna de las selecciones clasificadas a la próxima Copa del Mundo.

En este sentido, la FIFA también especificó que estas entradas serán distribuidas por parte de las federaciones de futbol de cada uno de los equipos participantes, quienes decidirán próximamente los criterios para otorgarlas. El máximo organismo del balompié internacional solicitó que estas sean dadas a los fans más fieles de estas escuadras, por lo que los requisitos partirán de esta premisa.

En total, el 50 por ciento de la asignación de las federaciones corresponderá a las categorías más económicas, es decir, entradas de grada asequible (40 por ciento) y de grada básica (10 por cinto). El resto de las localidades se dividirán entre grada estándar y grada preferente.