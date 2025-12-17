Derma-tips para retener el cabello desde la raíz

Staff/RG

La caída del cabello no es solo una preocupación estética, es uno de los problemas del cuero cabelludo más comunes en México.1 Establecer una rutina de scalpcare te ayudará a mantener un cuero cabelludo saludable, dando como resultado un cabello de impacto y resistente desde la raíz°.

El Dr. José Alberto García Lozano, Cirujano Dermatólogo (@dr.josealbertogarcia), nos comparte algunos tips que puedes sumar a tu rutina de scalpcare para mantener tu cabello y cuero cabelludo saludables. Además, nos recomienda una opción para retener el cabello desde la raíz: el nuevo Head & Shoulders Anti-Caída’ Renovación Capilar que gracias a su exclusivo 2.7% complejo Dermalock, un poderoso antioxidante capilar con romero, combate el problema desde donde todo comienza: ¡el cuero cabelludo!

“El 69% de los usuarios lograron retener su cabello desde la raíz° después de 8 semanas de uso regular, con el beneficio adicional de mantenerlo hasta 100% libre de caspa*” agrega el Dr. José Alberto.