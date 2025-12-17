Grinches ladrones roban inflable navideño en pleno parque de Santa María Nenetzintla.

Mediante cámaras de seguridad se logro captar el momento en el que sujetos a bordo de un automóvil robaron un muñeco inflable del parque, sin importarles el espíritu navideño ni la convivencia familiar, esto en la junta auxiliar de Santa María Nenetzintla perteneciente al municipio de Acajete.

Pobladores han expresado indignación y molestia por este acto vandalico, mientras se pide apoyo para identificar a los responsables.