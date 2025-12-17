En presunto ataque directo ejecutaron a un hombre en ma Popular.

Un hombre fue ejecutado a balazos en lo que se presume un ataque directo en la colonia La Popular en la ciudad de Puebla.

Los hechos se registraron durante las ultimas horas de ayer martes en las canchas de basquet bol de esa colonia.

El occiso fue identificado como Luis Ignacio N, de 37 años quien era vendedor de micheladas en fiestas.

Muere menor de edad tras recibir un balazo en Tecamachalco.

Un menor de edad perdio la vida luego de rebir un balazo en el municipio de Tecamachalco en la zona denominada como el triángulo rojo.

El hecho ocurrió en la comunidad de Francisco Villa.

La identidad del menor no fue revelada, con el fin de no entorpecer las investigaciones relacionadas con este homicidio.