Choque fatal sobre la autopista Tlaxco – El Tejocotal deja un lesionado y una persona sin vida

17 diciembre, 2025

Desde Puebla

Persona muerta y un lesionado tras una fuerte colisión frontal entre un automóvil Ford Mustang y un tractocamión, en la autopista Tlaxco–El Tejocotal, a la altura del kilómetro 26, en los límites de Tlaxcala con Puebla.

El siniestro ocurrió en el tramo entre las comunidades de San Pedro la Cueva y Acopinalco del Peñón, en territorio de Tlaxco, cerca de los límites con Chignahuapan, Puebla.

