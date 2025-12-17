Choque fatal sobre la autopista Tlaxco – El Tejocotal deja un lesionado y una persona sin vida

Desde Puebla
Persona muerta y un lesionado tras una fuerte colisión frontal entre un automóvil Ford Mustang y un tractocamión, en la autopista Tlaxco–El Tejocotal, a la altura del kilómetro 26, en los límites de Tlaxcala con Puebla.
El siniestro ocurrió en el tramo entre las comunidades de San Pedro la Cueva y Acopinalco del Peñón, en territorio de Tlaxco, cerca de los límites con Chignahuapan, Puebla.
You may also like
-
Por luces navideñas de dudosa procedencia se presentan accidentes en temporada navideña: Rubén Borau
-
28 pacientes trasladados de emergencia con la aeronave del gobierno de Puebla
-
En hechos distintos, asesinaron a menor de edad en Tecamachalco y a vendedor de micheladas en Puebla capital
-
El HUP, una oportunidad para servir a los demás con calidez: Rectora Lilia Cedillo
-
Siguen las investigaciones por daño patrimonial en el Museo Barroco: Armenta