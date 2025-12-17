28 pacientes trasladados de emergencia con la aeronave del gobierno de Puebla

Erika Méndez
Un total de 28 pacientes ha sido trasladado de emergencia con la aeronave del gobierno de Puebla, después que las unidades se pusieron al servicio de los habitantes.
La administración estatal destacó que, además, se han realizado este año,10 traslados aéreos de órganos para donación.
Sumado a ello, han participado en contingencias como el combate aéreo del incendio en Libres y la entrega de despensas en La Máquina y La Ceiba en Francisco Z. Mena.
You may also like
-
Por luces navideñas de dudosa procedencia se presentan accidentes en temporada navideña: Rubén Borau
-
Choque fatal sobre la autopista Tlaxco – El Tejocotal deja un lesionado y una persona sin vida
-
En hechos distintos, asesinaron a menor de edad en Tecamachalco y a vendedor de micheladas en Puebla capital
-
El HUP, una oportunidad para servir a los demás con calidez: Rectora Lilia Cedillo
-
Siguen las investigaciones por daño patrimonial en el Museo Barroco: Armenta