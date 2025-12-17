28 pacientes trasladados de emergencia con la aeronave del gobierno de Puebla

Erika Méndez

Un total de 28 pacientes ha sido trasladado de emergencia con la aeronave del gobierno de Puebla, después que las unidades se pusieron al servicio de los habitantes.

La administración estatal destacó que, además, se han realizado este año,10 traslados aéreos de órganos para donación.

Sumado a ello, han participado en contingencias como el combate aéreo del incendio en Libres y la entrega de despensas en La Máquina y La Ceiba en Francisco Z. Mena.