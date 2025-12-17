Se quitó la vida para no enfrentar la justicia en Tehuacán.

Con el nombre de Dante Servando de 46 años de edad fue identificado la persona que se quitó la vida en lo alto de su casa en el municipio de Tehuacán.

El hombre fue señalado en días anteriores por presunto estupro hacia una menor de edad, quien era su alumna.

Aparentemente habían ya salido más denuncias en su contra por el mismo delito.

La presión mediática probablemente fue la causa que orilló al docente a tomar fatal decisión.

Al lugar acudieron técnicos en urgencias médicas para brindar la atencion al masculino sin embargo carecia de signos vitales.

Policías municipales acordonaron el sitio para que personal de la Fiscalía General del Estado realizara las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.