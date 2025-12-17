Aprueba SECIHTI 95 por ciento de los posgrados BUAP

De un total de 92 programas evaluados, 87 cumplieron con los lineamientos del Sistema Nacional de Posgrados

Desde Puebla

La calidad educativa y pertinencia caracterizan a los posgrados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. De un total de 92 programas valorados, cerca del 95 por ciento acreditó satisfactoriamente la evaluación del Sistema Nacional de Posgrados (SNP) 2025, de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI). Este logro es reflejo del compromiso social y formativo de la planta docente con la investigación y la mejora continua de los programas.

De esta manera, 87 programas cumplieron con los lineamientos del SNP y podrán participar en la Convocatoria de Becas Nacionales para Estudios de Posgrado 2026. En tanto, en febrero se revisarán los cinco posgrados que no fueron aprobados, informó la doctora Yadira Navarro Rangel, directora General de Estudios de Posgrado, de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de la institución.

La funcionaria universitaria indicó que se tienen otros 20 posgrados más que se someterán a valoración en la siguiente convocatoria; no participaron en este proceso por ser de reciente creación o no tener los indicadores requeridos. Por consiguiente, se espera que la institución tenga 112 programas de posgrado evaluados por SECIHTI.

Navarro Rangel aclaró que el tema de la valoración es un término relativamente nuevo que introduce el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, para cambiar criterios o indicadores a nivel nacional. En esta misma lógica, la SECIHTI establece la valoración de los programas.

“Anteriormente, con el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad las evaluaciones se basaban fundamentalmente en cuestiones cuantitativas. Ahora, al estar dentro de un sistema serán valorados en función de otros criterios, como tener cierto número de integrantes en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (mínimo de 10 si el programa es de investigación y 8, si es profesionalizante), respetar la gratuidad de la educación y la inclusión de género, así como que cada tutor no podrá tener más de seis estudiantes en dirección y codirección en el programa”, comentó.

De esta manera, desde el pasado agosto comenzó dicho proceso de valoración a todos los posgrados a nivel nacional; la BUAP fue sede del primer foro entre la ANUIES y la SECIHTI. En el caso de la Máxima Casa de Estudios en Puebla se tuvieron reuniones con secretarios de Investigación de las diferentes unidades académicas, para aclarar cambios de la información en plataforma, valorar mecanismos y responder a diversas preguntas relacionadas con la atención de rezago, discriminación, eficiencia terminal, titulación, entre otros retos.

La directora General de Estudios de Posgrado refirió que las siguientes acciones a poner en marcha será atender las actualizaciones de los planes de estudio y recomendaciones de las dictaminaciones, orientar los posgrados hacia las necesidades específicas de la región, establecer nuevas formas de trabajo colegiado y reorganizar las responsabilidades de secretarios, coordinadores y miembros del claustro.