El HUP, una oportunidad para servir a los demás con calidez: Rectora Lilia Cedillo

Presidió el informe anual de la directora María Virginia Ortega Alejandre

Desde Puebla

El Hospital Universitario de Puebla (HUP) no sólo es un lugar para laborar, también es una oportunidad para servir a los demás, porque los servicios que ofrece marcan la diferencia entre la vida y la muerte para muchos universitarios y sus familias, sobre todo en momentos en los que es necesaria la atención con calidez, destacó la Rectora Lilia Cedillo Ramírez al escuchar el informe anual 2024-2025 de la directora María Virginia Ortega Alejandre.

En su mensaje, la Rectora añadió que el informe reflejó los logros que se alcanzaron y la confianza que hay en este hospital, el cual atendió en el último año a 348 mil 428 pacientes; por eso felicitó a la doctora Virginia Ortega y al personal que todos los días trabaja para que el HUP sea un orgullo más de la institución.

En su informe, la doctora Ortega Alejandre mencionó que, en colaboración con la Facultad de Medicina, recibieron a 99 internos de pregrado y abrieron 180 plazas para prácticas en diferentes áreas. Se realizaron sesiones generales con ponentes para exponer avances en materia de ciencia médica y brindaron acompañamiento psicológico para los residentes, además de cursos de actualización continua y de endoscopia avanzada.

Informó también del egreso de 40 médicos especialistas y el desarrollo de talleres de actualización, nivelación y capacitación para enfermeras; asimismo se otorgaron un total de 26 becas. En la parte asistencial, refirió que del total de derechohabientes, 46 por ciento son adultos mayores.

En el último año realizaron 3 mil 584 cirugías y más de 751 servicios de laboratorio, además de campañas de prevención. Al mismo tiempo habló de la implementación de la app “Carnet digital”, que permite recordar las citas, consultar programación, cancelar consultas y obtener estadísticas e historial de apego a las consultas, entre otras funciones que facilitan la asistencia médica.

En materia administrativa, destacó que por sexta ocasión la cocina del HUP recibió el Distintivo H, lo que garantiza la inocuidad y calidad de los alimentos que brindan a los pacientes. Además, mencionó la apertura de la Clínica Integral del Adulto Mayor (CIAM) y la inauguración del área de hemodiálisis, la cual cuenta con hemodinamia y tres quirófanos.

Finalmente, la directora reconoció a su equipo de trabajo por hacer posibles los avances que lograron, y de forma especial agradeció la confianza que la Rectora Lilia Cedillo depositó en ella y en el personal que labora en el HUP.