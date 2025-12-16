¡Oficial! Liga MX revela el calendario del Clausura 2026; fechas y partidos clave

MEDIO TIEMPO
Tras la Final de Vuelta del Torneo Apertura 2025, la Liga MX anunció el calendario del siguiente torneo del futbol mexicano: el Clausura 2026, competencia que tendrá una logística un tanto diferente a lo acostumbrado debido a que será el torneo previo a que se dispute el Mundial 2026.
¿Cuándo inicia el Clausura 2026?
Será el 9 de enero cuando inicie la competencia, misma que tendrá su gran Final el 24 de mayo, es decir, 18 días antes de que comience la Copa del Mundo con el debut de la Selección Mexicana ante Sudáfrica en la cancha del Estadio Banorte.
El nuevo torneo del futbol mexicano arrancará con tres duelos que están programados para viernes 9: Atlas vs Puebla, Mazatlán vs FC Juárez y Xolos vs América. En esa misma fecha Toluca, actual Bicampeón de la Liga MX, enfrentará de visita a Rayados.
Cabe destacar que para recortar los tiempos, este torneo del balompié azteca contará con tres jornadas dobles, mismas que serán las 2, 9 y 16.
Es importante mencionar que para el nuevo torneo no habrá Play In, los primeros 8 equipos de la Tabla clasificarán a la Liguilla, misma que se jugará sin seleccionados nacionales y por ende se permitirá que los clubes alinee hasta 9 extranjeros en la Fase Final.
¿Cuándo se jugará la Liguilla del Clausura 2026?
Cuartos de Final
- Ida: 2 y 3 de mayo
- Vuelta: 9 y 10 de mayo
Semifinales
- Ida: 13 y 14 de mayo
- Vuelta: 16 y 17 de mayo
Final
- Ida: 21 de mayo
- Vuelta: 24 de mayo
¿Cuándo se jugarán los Clásicos del Clausura 2026?
Jornada 6
- Chivas vs América | 14 de febrero
Jornada 10
- Tigres vs Rayados | 7 de marzo
- Atlas vs Chivas | 7 de marzo
Jornada 11
- Pumas vs Cruz Azul | 14 de marzo
Jornada 12
- Pumas vs América | 21 de marzo
Jornada 14
- América vs Cruz Azul | 11 de abril
