Las fechas de lanzamiento de los F1 2026, incluyendo a “Checo” Pérez y Cadillac

La actividad de la temporada 2026 de la Fórmula 1 iniciará antes que en campañas anteriores como consecuencia del cambio reglamentario técnico, el cual impactará tanto en el chasis como en la unidad de potencia. Este nuevo reglamento traerá consigo modificaciones importantes en la pretemporada, incluyendo las fechas de presentación de los monoplazas de los equipos contendientes.

Los primeros test de la temporada 2026 de la F1 se realizarán a finales de enero, específicamente del 26 al 30 de enero en el Circuito de Barcelona. Estas pruebas serán privadas, sin acceso a prensa ni aficionados, debido a que la FIA, la Fórmula 1 y los equipos prevén posibles complicaciones con los nuevos coches bajo el reglamento 2026.

No será hasta los segundos test oficiales en Bahréin, programados del 11 al 13 de febrero, cuando exista presencia de medios de comunicación y transmisión en televisión a través de F1 TV.

Sin embargo, algunos equipos adelantarán su actividad con los lanzamientos de sus coches o decoraciones. En la mayoría de los casos, las escuderías presentarán la imagen del monoplaza y los uniformes de sus pilotos, ya que cualquier elemento aerodinámico mostrado podría cambiar antes de la primera carrera del año, el Gran Premio de Australia 2026.

La actividad de lanzamientos se incrementará en 2026 con la llegada de Cadillac a la Fórmula 1, escudería donde militará Sergio “Checo” Pérez. El equipo estadunidense ha elegido un evento poco convencional para presentar su primer monoplaza, pero que será seguido a nivel mundial reflejando el trabajo de más de un año de preparación y un largo proceso de admisión con la FIA.

Fechas de presentación de los coches F1 2026 por equipo

Por ahora, estos son los equipos que han confirmado oficialmente la fecha de presentación de su monoplaza o decoración para la temporada 2026:

15 de enero: Red Bull Racing y Racing Bulls, presentación de la decoración del coche en Detroit

20 de enero: Audi, presentación de la decoración y una maqueta del nuevo monoplaza

23 de enero: Alpine, lanzamiento del coche y decoración en Barcelona

8 de febrero: Cadillac, presentación de la decoración del monoplaza durante el Super Bowl, con Checo Pérez

9 de febrero: Aston Martin, evento oficial de lanzamiento

Pendientes de anunciar

Ferrari, McLaren, Mercedes y Williams aún no anuncian las fechas de presentaciones de sus coches 2026, pero se espera se informe antes del cierre del año 2025 para completar el calendario.