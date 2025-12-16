México y otros dos países se niegan a participar en la Serie del Caribe Venezuela 2026

DEBATE

La Serie del Caribe Venezuela 2026 avanzó entre decisiones pendientes y señales externas que influyeron en el béisbol regional. La Confederación del Caribe de Béisbol mantuvo abierta la sede mientras el contexto internacional marcó el calendario.

México apareció desde el inicio en las conversaciones sobre la Serie del Caribe Venezuela 2026, junto con Puerto Rico y República Dominicana, en un escenario donde el béisbol coincidió con movimientos políticos y logísticos en el Caribe.

La CBPC informó el lunes que evaluó alternativas disponibles para la celebración del torneo. El organismo no retiró formalmente la sede a Venezuela y mantuvo el proceso de análisis.

¿Explicación?

El entorno incluyó una escalada militar de Estados Unidos en el Caribe. El presidente Nicolás Maduro afirmó que esas acciones buscaron derrocarlo y apoderarse del petróleo venezolano.

Estados Unidos movilizó el portaviones más grande del mundo, otros buques de guerra, aviones caza y miles de militares. Las autoridades estadounidenses justificaron el despliegue por operaciones contra el narcotráfico.

Desde septiembre, fuerzas estadounidenses bombardearon una veintena de supuestas narcolanchas, con casi 100 fallecidos. En ese contexto se planificó la Serie del Caribe en Caracas y La Guaira.

Declinaron participación

A mitad de este escenario, la CBPC confirmó que México, Puerto Rico y República Dominicana se negaron a participar en la Serie del Caribe de béisbol 2026 en Venezuela. Las ligas señalaron “situaciones externas ajenas a su control”.

La liga venezolana aseguró a inicios de diciembre que contó con condiciones para organizar el torneo. Sin embargo, las condiciones logísticas cambiaron tras la suspensión de vuelos de aerolíneas extranjeras.

La autoridad aeronáutica estadounidense emitió una alerta en noviembre por el incremento de actividad militar. Solo operaron aerolíneas de bandera venezolana.

La planificación incluyó la participación de Cuba, Panamá y Japón como equipos invitados, sin membresía en la CBPC. Venezuela organizó por última vez la Serie del Caribe en 2023.