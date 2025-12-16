Oficial. Secretaría de Salud descarta emergencia en México por súper gripe H3N2; insta a vacunarse contra la influenza: “Tenemos suficiente vacuna”

MILENIO

En varios países de Europa se ha urgido a la población a usar cubrebocas debido a la ola de contagios de influenza H3N2, que se abe, es un subtipo de la influenza A y cuya característica es la de ser más contagiosa que la enfermedad invernal. ¿Es problema para México? La Secretaría de Salud responde.

Fue la mañana de este martes 16 de diciembre cuando el secretario de Salud, David Kershenobich, aseguró que en México a esta enfermedad se le ha denominado como súper gripa, enfermedad que se previene con la vacuna contra influenza que se aplica cada temporada invernal.

Súper Gripe H3N2 no es una variante especial

Si bien en varios países ha habido alerta por el rápido contagio de esta enfermedad, el secretario de salud dejó claro que aunque hay casos en Europa y Estados Unidos, al tiempo que en México se ha confirmado un caso, la realidad es que se puede prevenir solo con la aplicación de la vacuna que está disponible en el país.

“La vacunación previene los casos graves y la admisión a los hospitales, entonces este es un llamado, precisamente, a reforzar la vacunación contra la influenza”, dijo el secretario.

Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el secretario de salud destacó que esta variante, que no es una especial, tiene como principal característica el ser más contagiosa que la influenza estacional; sin embargo, se destacó que responde de manera exitosa al tratamiento habitual, incluyendo el oseltamivir.

“De talonera que nosotros tenemos suficiente vacuna y tenemos también, cuando alguien temen influenza, el abasto suficiente para el tratamiento de la influenza en general, por lo tanto, no representa en este momento ningún problema en el país, es nada más estar pendiente con vigilancia epidemilógica”, dijo.

¿Qué vacuna se aplica?

Ante la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Salud explicó que en México se aplica la vacuna Mexinvac que no solo se hace en el país, sino que además hay el abasto suficiente para aplicarla a la población, en especial a los grupos vulnerables.

Bajo esa tónica, los que se pueden aplicar la dosis y a los que se considera grupo de riesgo son: