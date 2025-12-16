Roberto Carlos sufrió un accidente de tránsito: “Perdió los frenos”. ¿Cómo se encuentra?

EL ESPECTADOR

A través de sus redes sociales, el equipo de trabajo del artista de 84 años emitió un comunicado informando sobre su estado de salud. Esto ocurrió.

De acuerdo con reportes de medios de comunicación internacionales, en la madrugada del pasado domingo 14 de diciembre, el cantante Roberto Carlos sufrió un accidente automovilístico que generó gran preocupación en sus familiares, amigos y seguidores.

De acuerdo con reportes de medios de comunicación internacionales, en la madrugada del pasado domingo 14 de diciembre, el cantante Roberto Carlos sufrió un accidente automovilístico que generó gran preocupación en sus familiares, amigos y seguidores.

¿Qué le pasó a Roberto Carlos?

La Policía Militar de Carreteras, en Gramado, Brasil, informó que el intérprete de Cama y mesa se dirigía en su automóvil cuando, al parecer, “perdió los frenos” en una cuesta arriba. Esta falla mecánica hizo que el carro “rodara hacia atrás por la autopista, chocando contra otros tres carros y un árbol”.

Inmediatamente, el artista y otras tres personas fueron trasladas a un centro médico. El equipo de trabajo de Roberto Carlos publicó un comunicado en sus redes sociales dando un parte de tranquilidad. El artista se encuentra fuera de peligro:

“Les informamos que, durante la grabación del especial de fin de año de TV Globo, Roberto Carlos sufrió un accidente automovilístico leve. Fue atendido en el hospital de Gramado y dado de alta poco después, sin mayores complicaciones. Agradecemos sinceramente las muestras de cariño y les aseguramos a todos que los involucrados se encuentran bien”.