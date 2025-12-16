Claudia Sheinbaum condena trifulca en Congreso de la Ciudad de México

EL HERALDO DE MÉXICO

La riña que ocurrió entre diputados del partido oficialista y la oposición fue calificado como un espectáculo por la presidenta

La riña que hubo en la tribuna del Congreso de la Ciudad de México, entre diputadas de Morena y la oposición, fue condenada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Desde Palacio Nacional, la mandataria calificó lo ocurrido como un espectáculo.

“Muy mal, está mal que se llegue a este espectáculo que se dio ayer, un llamado a todos los diputados y diputadas de todos los grupos, no tiene que llegarse a la violencia, no puede ocurrir esto.

“Se puede tomar una tribuna, lo hicimos en su momento, pero caer en actos de violencia es condenable, no debe ser”, sostuvo.

Empujones, jalones de cabello, manotazos y demás contacto físico se dio ayer entre legisladoras morenistas y panistas cuando se discutía la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Sheinbaum considera innecesaria “tanta burocracia” en reforma electoral

Para la Presidenta Claudia Sheinbaum no es necesaria tanta burocracia en materia electoral. En la Mañanera de este 16 de diciembre, la mandataria pidió esperar a que se recaben más opiniones para una reforma electoral.

“Ahí se han recogido las propuestas, vamos a analizarlas este fin de año, lo que yo pienso es que no se requiere tanta burocracia para realizar las elecciones, al final es recurso públicos, al final hay que ver las funciones de las OPL’s, y las funciones del INE”, aseguró en Palacio Nacional.

Ayer, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, acompañó a diversas organizaciones de la sociedad civil y autoridades electorales de todo el país a la entrega de un paquete de propuestas de reforma a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez.

La Consejera Presidenta planteó esta oportunidad ante la posibilidad de una reforma. “Siempre es correcto estar atento a las reformas electorales. Nunca había tardado tanto, desde 2014 a la fecha, son once años. Y normalmente se venían actualizando cada vez que tenemos un proceso electoral”, abundó.

Ante el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y de autoridades electorales locales, Taddei Zavala defendió la labor de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPL) que la acompañaron y argumentó que su trabajo es fundamental y deben ser considerados en el proceso de reforma.