Tonantzin Fernández enciende la navidad en San Pedro Cholula

*Más de 15 mil personas disfrutaron del encendido del árbol y la Mega Posada Navideña en la Plaza de la Concordia*

Desde Puebla

*16 de diciembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, continúa promoviendo la sana convivencia y el fortalecimiento del tejido social mediante actividades culturales, artísticas y turísticas que respetan y celebran las tradiciones del municipio.

Bajo esta premisa, se llevó a cabo el encendido del árbol navideño y la Mega Posada Navideña en la Plaza de la Concordia, evento que reunió a más de 15 mil personas, quienes disfrutaron de la iluminación monumental, pirotecnia y conciertos musicales con reconocidos grupos y artistas.

Durante su mensaje, la presidenta municipal destacó que San Pedro Cholula mantiene sus puertas abiertas para recibir tanto a las y los cholultecas como a visitantes, ofreciendo espacios llenos de luz, atractivos turísticos y decoración navideña que permiten vivir el espíritu decembrino en el corazón del municipio.

Posteriormente, Tonantzin Fernández se trasladó al Kiosco del Zócalo, donde obsequió aguinaldos y ponche a las familias que se dieron cita desde las 17:00 horas para formar parte de esta tradicional Mega Posada Navideña.

La celebración continuó con conciertos organizados en coordinación con La Grupera, contando con la participación de Mexicolombia, Grupo G, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, así como Sonido Famoso, quienes pusieron a bailar y cantar a las y los asistentes durante varias horas, cerrando la noche con un ambiente festivo y familiar.

Finalmente, la presidenta municipal agradeció a quienes hicieron posible esta Mega Posada, así como a las y los cholultecas que participaron con entusiasmo, e informó que las posadas continuarán realizándose en las juntas auxiliares del municipio en los próximos días, por lo que invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las redes sociales oficiales para conocer el calendario correspondiente.