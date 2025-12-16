Video: Motociclista falleció al estrellarse contra camión estacionado en la federal a Huejotzingo

https://x.com/desachyroberto/status/2000945810494906690?s=48
Desde Puebla
Un fatal accidente cobró la vida de un motociclista esta mañana sobre la carretera federal a Huejotzingo, a la altura del municipio de Juan C. Bonilla.
La víctima perdió la vida de manera instantánea al estamparse contra la caja de un tráiler estacionado a un costado de la vía.
