Video: Motociclista falleció al estrellarse contra camión estacionado en la federal a Huejotzingo

Desde Puebla

Un fatal accidente cobró la vida de un motociclista esta mañana sobre la carretera federal a Huejotzingo, a la altura del municipio de Juan C. Bonilla.

La víctima perdió la vida de manera instantánea al estamparse contra la caja de un tráiler estacionado a un costado de la vía.