¡Poblanos pésimos conductores!: En un año los accidentes viales aumentaron 383% en el estado

Erika Méndez
En solo un año, los siniestros viales aumentaron 383% en Puebla, reveló la titular de la secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Silvia Tanús Osorio, quien indicó que la entidad enfrenta una situación crítica y profundamente preocupante.
En conferencia de prensa, destacó además que los lesionados en accidentes automovilísticos aumentaron 153% y las defunciones 155%.
Sumado a ello, evidenció que entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, cámaras captaron 5 millones 693 mil 653 de foto infracciones por velocidad, de los que 4 millones 94 mil 572 corresponden a vehículos foráneos.
Las placas con el mayor número de infracciones fueron de los estados de Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Ciudad de México y Veracruz.
En este sentido, la secretaria anunció que la SMT desplegará operativos de en flagrancia en contra de vehículos con placas foráneas que excedan los límites de velocidad.
