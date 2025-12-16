Video: Inicia Alejandro Armenta rehabilitación y ampliación de la carretera Puebla – Tlaxcala

Erika Méndez

El gobierno de Puebla inició este martes la rehabilitación y ampliación de la carretera Puebla – Tlaxcala, que comprende 6.3 kilómetros.

El titular de la secretaría de Infraestructura, José Manuel Contreras especificó que tres kilómetros corresponden a las laterales desde el entronque de la autopista hasta el capulín.

Entre las obras se realizará la ampliación de carriles, la construcción del camellón central, el mejoramiento de imagen urbana y la instalación de señalamiento horizontal y vertical.

Destacó que en Puebla se ha registrado una transformación con la rehabilitación de 33 vialidades principales que representan cinco mil calles.

“Estas obras no solo mejoran la movilidad, hoy son verdaderos senderos de Paz, porque la infraestructura también es seguridad, bienestar y justicia social”, dijo el funcionario.