Firman convenio BUAP y la Secretaría Anticorrupción y Buen gobierno de Puebla

Uno de los ideales de la institución es formar jóvenes éticos, solidarios y comprometidos con su entorno, indicó la Rectora Lilia Cedillo

Desde Puebla

Como parte de una alianza estratégica para impulsar una cultura relacionada con la ética y el combate a la corrupción, la BUAP y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla firmaron un convenio de colaboración, el cual también permitirá acercar oportunidades a los jóvenes en el servicio público.

Tras la firma de esta colaboración, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez expuso que uno de los ideales de esta administración estatal y de la institución es formar buenos ciudadanos. “No sólo es formar profesionistas con conocimientos, sino impulsar una cultura relacionada con la formación de jóvenes éticos, solidarios y comprometidos con su entorno y la sociedad. Si la universidad es capaz de entregarle a la sociedad buenos ciudadanos con estas características, estaremos cumpliendo con ese cometido”.

La doctora Lilia Cedillo recordó que la BUAP es una institución pública que se debe a la sociedad y trabaja para ello. En este sentido, “agradezco a esta dependencia estatal su disposición para trabajar de la mano y entregar buenas cuentas a la sociedad”.

Tras mencionar la importancia de la renovación de cuadros profesionales, Alejandro Espidio Reyes, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla, destacó que la sinergia entre ambas instancias permitirá acercar las oportunidades a los estudiantes para construir una carrera en el servicio público.

“Para el gobierno del estado hay áreas estratégicas que requieren una renovación de sus cargos, la cual tiene que estar acompañada de jóvenes que compartan los mismos valores y visión del mundo. El gran capital humano se encuentra aquí en la Máxima Casa de Estudios”, señaló.

En la Sala Audiovisual de Rectoría, en la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos, Miriam Olga Ponce Gómez, abogada General de la BUAP, comentó que esta unión de esfuerzos permitirá trabajar en cuestión de integridad institucional, justicia social y desarrollo sostenible, retos que sólo pueden enfrentarse con conocimiento, formación sólida y valores humanos.

“La educación y la investigación son herramientas para comprender mejor nuestro entorno, transformar las condiciones de desigualdad y construir soluciones con sentido social. Por lo tanto, este convenio será un puente entre el conocimiento y la responsabilidad social, entre la academia y el servicio público, y, sobre todo, entre las instituciones y la ciudadanía a la que nos debemos”, aseguró.

También asistieron a esta firma de convenio Georgina Tenorio Martínez, directora de la Facultad de Derecho de la BUAP, y José Pablo Valencia Sacramento, coordinador General Jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla.