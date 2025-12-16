Rectora Lilia Cedillo preside graduación de la Licenciatura en Estomatología BUAP

“Es motivo de alegría que hayan superado las adversidades a lo largo de su formación”, aseguró

Desde Puebla

La Facultad de Estomatología de la BUAP forma profesionales competentes para enfrentarse al mercado laboral, afirmó la Rectora Lilia Cedillo Ramírez en la ceremonia de graduación de 124 egresados de la Licenciatura en Estomatología, generación 2020-2025.

Como madrina de esta generación, la doctora Cedillo Ramírez reconoció el papel que desempeñaron familiares, amigos, compañeros y profesores, quienes los acompañaron en momentos difíciles a lo largo de su carrera, ya que ingresaron en pandemia, con clases virtuales y sin contacto humano.

“Es motivo de alegría que hayan superado las adversidades a lo largo de su formación, como la pérdida de instrumental y las angustias por conseguir un paciente y que éste les fallara. Eso sucede cuando uno se forma, los tropiezos y contratiempos son lo que más recordamos, al igual que los momentos gratos. Esta generación será inolvidable, cada uno deja huella en sus profesores. Quiero desearles éxito en esta etapa como profesionistas. La BUAP no es sólo su alma mater, está siempre abierta a recibirlos”, expresó la Rectora.

Fernando de Jesús Martínez Arroniz, director de esta facultad, celebró este logro académico, en el cual demostraron su capacidad, persistencia y esfuerzo. “Para la Facultad es un orgullo que cada estudiante alcance sus metas, poniendo en alto el nombre de su familia y el de la universidad”.

A nombre de sus compañeros, Saraí Sosa Hernández destacó la culminación de una etapa transformadora de sus vidas: “Nos conocimos en línea, nos adaptamos como pudimos y, sin darnos cuenta, regresamos a las aulas. Nos tocó atender con miedo, inseguridad y certeza a un paciente. Forjamos amistades verdaderas. Aprendimos a levantarnos en los días más grises. Este logro vale el doble, ahora nos despedimos de las aulas. Nunca olviden de dónde vienen. Juntos sigamos devolviendo sonrisas”.