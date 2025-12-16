Amozoc refuerza la seguridad: Se incorporan 14 nuevas patrullas

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 16 de Diciembre de 2025.– Con el firme compromiso de fortalecer la seguridad pública y garantizar la tranquilidad de las familias Amozoquenses, el Ayuntamiento de Amozoc 2024-2027, bajo el liderazgo del Presidente Municipal Severiano de la Rosa Romero, realizó la entrega del nuevo parque vehicular a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc, esto con el objetivo de reforzar la presencia policial y mejorar la capacidad de respuesta en todo el municipio.

Durante el evento se entregaron un total de 11 unidades de seguridad, consistentes en 3 motopatrullas, 3 patrullas tipo sedán, 3 patrullas pick up y 2 camionetas tácticas; asimismo, se informó que en los próximos días se integrarán 3 motopatrullas adicionales. Con ello, el municipio de Amozoc entregará durante este mes un total de 14 nuevas unidades, lo que permitirá ampliar los recorridos de vigilancia, fortalecer las acciones de seguridad preventiva, cerrar el año con mayor presencia policial e iniciar 2026 con mejores condiciones de orden, seguridad y confianza ciudadana.

Cabe destacar que estas unidades fueron adquiridas mediante la aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), apegados estrictamente a sus lineamientos, ejerciendo el presupuesto de manera transparente y responsable, y destinándolo a una necesidad básica y prioritaria para el bienestar de la población: la seguridad pública.

Esta acción refuerza el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el Gobernador Alejandro Armenta. Al evento protocolario asistió Raymundo González López, Director de Prevención y Atención de Conflictos Sociales de la Secretaría de Gobernación, quien acudió en representación del Secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala.

Por su parte Severiano de la Rosa Romero reiteró que Amozoc merece seguridad, orden y paz social, por lo que su administración continuará invirtiendo en equipamiento estratégico, fortaleciendo al municipio de seguridad y brindando mayor cercanía, vigilancia permanente y mejores condiciones para las y los Amozoquenses.