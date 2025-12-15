Se podría multar a los que venden alcohol en cocheras: Franco Rodríguez

Buscamos la ruta jurídica para frenar la venta de bebidas alcohólicas en cocheras

María Tenahua

El secretario general de Gobierno (SGG) en Puebla capital, Franco Rodríguez Álvarez, destacó que analizan con el área jurídica la posibilidad de sancionar a dueños de viviendas donde venden bebidas alcohólicas en cocheras.

En este sentido, indicó que buscan la ruta jurídica para no vulnerar los derechos de propiedad privada.

Por ello, adelantó que el primer paso serán los apercibimientos, pero, en caso de que no los acaten, se aplicará una sanción económica.

Enfatizó que el ayuntamiento de Puebla será cuidadoso con el tema, para evitar malas prácticas, exhortarán a evitar la venta ilegal de alcohol en las cocheras.