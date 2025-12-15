A disfrutar de la época vacacional decembrina, llama la rectora Lilia Cedillo

María Huerta

La rectora de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, hizo un llamado a la comunidad estudiantil para que disfrute de la venidera época vacacional decembrina.

En un video publicado en redes sociales, recomendó a los alumnos de nivel medio superior y superior, así como las y los docentes y personal administrativo, descansar después de un semestre intenso, para recargar energías en el próximo.

“El campus se siente distinto cuando ustedes no están, faltan sus risas, sus historias y esa energía que da vida a cada espacio de la BUAP. Disfruten este descanso tan merecido”.