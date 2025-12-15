Gobierno de Puebla rompe cadenas de corrupción y fortalece seguridad: Armenta

-La Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, con el apoyo de la administración estatal, combaten el delito del huachicol en la entidad.

-Durante el último año, la administración estatal recuperó más de 2.7 millones de litros de hidrocarburos, inhabilitó más de 280 tomas clandestinas y detuvo a más de 160 personas.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- En el marco del operativo que se llevó a cabo en el municipio de Tepeaca, donde se recuperaron más de 82 mil litros de hidrocarburo, 25 vehículos cisterna, 3 vehículos y 2 inmuebles, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con el combate a este delito en permanente coordinación con las fuerzas armadas.

Desde el primer año, el Gobierno de Puebla encabezado por Alejandro Armenta, rompe cadenas de corrupción, fortalece la seguridad y marca un contraste claro con el pasado, al aplicar la ley con orden y diálogo desde diciembre de 2024, mediante una estrategia estatal alineada a la política federal del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que prioriza el interés público sobre intereses privados.

El gobernador Alejandro Armenta subrayó que este gobierno no persigue adversarios, pero tampoco incurre en omisión, y actúa cuando el diálogo no garantiza el orden, como ocurrió desde el inicio de su mandato al combatir prácticas ilegales toleradas por décadas, con decisiones firmes que permitieron ahorros millonarios y la recuperación de bienes públicos.

El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez, informó que el gobierno estatal recuperó más de 2.7 millones de litros de hidrocarburos, inhabilitó más de 280 tomas clandestinas y detuvo a más de 160 personas, mediante investigación, tecnología y coordinación interinstitucional, con operativos clave realizados en febrero y diciembre de 2025.

Finalmente, el gobierno estatal dejó claro que las investigaciones continuarán porque amar a Puebla es defenderla, y porque cada acción emprendida en este primer año busca cerrar el paso a la corrupción, al huachicol y a la impunidad, con la convicción de que gobernar implica comunicar, poner orden y proteger a la sociedad todos los días.