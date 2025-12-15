Aumentará a mil pesos la beca de estancias infantiles: Carlos Gómez

María Tenahua
El secretario de Bienestar y Participación Ciudadana del ayuntamiento de Puebla, Carlos Gómez Tepoz, señaló que buscarán que en el 2026 beneficiarios de las estancias infantiles reciban una beca de mil pesos al mes.
En este sentido, ya se trabaja desde la comisión de Bienestar del cabildo, para que el apoyo económico a los menores de edad se incremente.
Asimismo, indicó que a esto se sumará una capacitación al personal y directivos de estos lugares, para atención con niños con discapacidad.
You may also like
-
Refuerzan MariElise Budib y Pepe Chedraui entrega de apoyos alimentarios en la capital
-
16 reportes atendidos por el programa Punto Seguro: Félix Pallares
-
Puebla capital obtiene el 1er lugar estatal en la guía consultiva de desempeño municipal 2025
-
Se espera que este lunes diputados aprueben ley de ingresos de la capital poblana: Héctor González
-
De 202 viviendas en riesgo, solo 20% de los dueños interesado en intervenirlas: Aimeé Pérez