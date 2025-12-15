Puebla capital

Aumentará a mil pesos la beca de estancias infantiles: Carlos Gómez

By Redaccion1 / 15 diciembre, 2025

María Tenahua

El secretario de Bienestar y Participación Ciudadana del ayuntamiento de Puebla, Carlos Gómez Tepoz, señaló que buscarán que en el 2026 beneficiarios de las estancias infantiles reciban una beca de mil pesos al mes.

En este sentido, ya se trabaja desde la comisión de Bienestar del cabildo, para que el apoyo económico a los menores de edad se incremente.

Asimismo, indicó que a esto se sumará una capacitación al personal y directivos de estos lugares, para atención con niños con discapacidad.

