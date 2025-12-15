Ozuna y Beéle lanzaron “Stendhal”, primer álbum que grabaron juntos

Por Mino D’Blanc

“Stendhal” es el primer álbum colaborativo de Ozuna y Beéle, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Es un proyecto que incluye 14 canciones y que consolida su conexión artística y marca una nueva etapa creativa para ambos.

Esta producción discográfica despliega una propuesta sonora vibrante construida sobre ritmos afrobeats y afrocaribeños e influencias de world music. Tanto la esencia como las variaciones modernas del género urbano latino están presente en el disco, entregando una propuesta innovadora que conecta tano a nivel global como emocional.

Acompañado de una producción de alto nivel y una narrativa con sensorialidad y emoción, el concepto del álbum se inspira en el denominado Síndrome de Stendhal, donde el arte impacta profundamente los sonidos y la percepción.

Durante el proceso creativo, Ozuna y Beéle incorporaron toques inspirados en grandes éxitos de la música popular latina, integrándolos de manera fresca y orgánica dentro del universo sonoro del álbum.

Entre estas influencias destacan: “Ale”, que incluye elementos inspirados en el emblemático merengue “Carnaval (Baile en la Calle)” de Fernando Villalona; “Enemigos”, junto a Ovy on the Drums, quien reinterpreta elementos del icónico éxito de bachata “Los Infieles” de Aventura; el movido y pegajoso “Te Culié”, que integra un toque inspirado en el fenómeno global “Aserejé” de Las Ketchup, aportando un matiz lúdico y culturalmente reconocible; y “Antes de Irme”, que presenta un toque melódico inspirado en el clásico del pop infantil “Ilarié” de Xuxa. Estos toques inspirados funcionan como homenajes sutiles que amplifican la riqueza cultural del álbum sin quitarle modernidad, ni originalidad.

El álbum fue grabado principalmente entre febrero y abril de este año 2025. Reúne a un destacado elenco creativo que incluye a productores como Flambo, Ovy On The Drums, Legazzy, Yazid, Dynell, Golden, Daramola, Hake y Ríos.

Además de que en la composición están Ozuna y Beéle, también lo hicieron Diego León Vélez, Edwin José Collazos de la Hoz, Andrés Jael Correa Ríos, Zaider, Daniel Guerrero Ramos, Yazid Rivera López y Joan M. Ubinas, entre otros.

La ingeniería del proyecto estuvo a cargo de Roberto “Mr. Earcandy” Vázquez, Mosty, Ricardo Sangiao y el galardonado ingeniero internacional Jordan “DJ Swivel” Young.

La colaboración surgió de un proceso profundamente creativo basado en experimentación, libertad artística y una interacción natural entre la dupla. El resultado es un sonido auténtico, emocional y global, donde sus estilos convergen de manera orgánica sin perder identidad propia.

Ozuna comentó en relación a “Stendhal”: “este proyecto nació de una conexión real en el estudio. Con Beéle fue fácil construir algo diferente, jugando con sonidos, raíces y emociones.

“Stehdhal” es un viaje que hicimos juntos para regalarle a la gente música que se siente”.

Por su parte, Beéle discernió: “trabajar con Ozuna fue una experiencia natural y creativa. Cada tema salió desde la vibra del momento, mezclando nuestras influencias y lo que queríamos expresar. Queremos que todos sientan la energía y el corazón que pusimos en este álbum”.

El tracklist de “Stendhal” está constituido por las siguientes canciones: 1.- “Ale”, 2.- “Un Pikito”, 3.- “El volcán”, 4.- “Enemigos”, 5.- “One and Only”, 6.- “Templo”, 7.- “Liberal”, 8.- “Playa Marina”, 9.- “Innombrable”, 10.- “Se ve”, 11.- “Te Culié”, 12.- “Cookie”, 13.- “Explicito” y 14.- “Antes de irme”.