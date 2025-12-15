Eddy Valenzuela y Samu Macías reviven fusionando su estilo y talento “El último beso”

La icónica canción de Joan Sebastian que hizo famosa a nivel mundial con su inconfundible voz don Vicente Fernández

Por Mino D’Blanc

La emblemática canción “El último beso”, autoría de Joan Sebastian y que alcanzó su lugar en la historia de la música a nivel mundial en la voz de Vicente Fernández –ambos artistas ya trascendidos a la eternidad- revive ahora en las voces de Eddy Valenzuela y Samu Macías. Dicho sencillo ya está disponible en todas las plataformas.

Es así como con respeto total, sensibilidad y una profunda conexión con sus raíces, Eddy y Samu presentan “El último beso” con una interpretación renovada que honra la esencia original y aporta una lectura emocional y auténtica, conectada con las nuevas generaciones.

Eddy Valenzuela discernió sobre “El último beso”: “me parece una canción hermosa; su letra es una obra de arte… quisimos revivirla, darle nuestro propio sentido e interpretación, con mucho respeto y admiración, esperando que llegue hasta lo más profundo”.

Samu Macías destacó el reto y el orgullo que conlleva a acercarse a un clásico. “Es un verdadero reto interpretar, sin afán de superar, una de las canciones más populares del mismísimo Vicente Fernández. Lo hicimos con muchísimo cariño, y aunque no traemos traje de mariachi, nuestras raíces vienen fuertes”, aseveró.

La producción musical estuvo a cargo de Manuel Cázares. La mezcla y master las hizo Eugenio Montaño Gómez “Nemesiz”.

El videoclip oficial fue realizado con un estilo íntimo y cinematográfico. Fue grabado en el estudio UMPEQ en San Antonio Culhuacán, Iztapalapa, bajo la dirección de Saulo Camaal y José Palafox “Díseol Pala”.

Con esta colaboración Eddy Valenzuela y Samu Macías invitan al público a reencontrarse con un clásico que perdura, ahora con una interpretación que busca tocar fibras profundad y emocionar a quien lo escuche.