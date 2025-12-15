El Dr. José Martínez Carranza, del INAOE, gana la Presea Luis Rivera Terrazas

Staff/RG

En reconocimiento a su trayectoria académica y científica, el Dr. José Martínez Carranza, investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), centro de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Investigación (Secihti), ha sido premiado con la Presea Luis Rivera Terrazas en la categoría de Ciencias Físico-Matemáticas, Ciencias de la Tierra e Ingenierías.

Así lo ha dado a conocer la LXII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla el día de hoy.

El Dr. José Martínez Carranza es Investigador Titular “C” en la Coordinación de Ciencias Computacionales del INAOE. En 2004, obtuvo su licenciatura en Ciencias de la Computación, con distinción Cum Laude, en la Facultad de Ciencias de la Computación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En 2007 obtuvo el grado de Maestro en Ciencias en el área de Ciencias Computacionales, con el reconocimiento del mejor promedio de su generación, otorgado por la Coordinación de Ciencias Computacionales en el INAOE. En 2012 le fue conferido el grado de Doctor en Ciencias Computacionales por el Departamento de Ciencias Computacionales de la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, donde también fue Asistente de Investigación e Investigador Asociado Postdoctoral de 2012 a 2014. En noviembre de 2014 ingresó, mediante concurso de oposición, al cargo de Investigador Asociado C en la Coordinación de Ciencias Computacionales.

El investigador es pionero en el estado de Puebla en realizar trabajos científicos sobre drones autónomos inteligentes, principalmente en el uso de métodos de percepción visual para navegación autónoma en ambientes sin acceso a sensores externos para su localización, como lo son el GPS o algún sistema de captura de movimiento. Su trabajo ha explorado el uso de métodos basados en percepción artificial visual, percepción robótica auditiva, así como percepción multi-espectral de bajo costo, para ampliar las capacidades de navegación de los drones en ambientes fuera del laboratorio como los son bosques, cañones urbanos e inclusive en ambientes hostiles con lluvia y humo. El Dr. Carranza fue uno de los primeros investigadores en México en estudiar el problema de carrera de drones autónomos, desarrollando estrategias basadas en construcción de mapas visuales, y uso de mentores basados en técnicas de control clásico para entrenamiento de pilotos neuronales. También ha incursionado en la interacción aérea robótica, donde ha equipado drones con brazos robóticos, así como en el levantamiento y manipulación de carga suspendida de manera autónoma. Se debe resaltar que este trabajo tiene un gran potencial para desarrollar drones ágiles autónomos con un nivel de inteligencia artificial que podrían ser aprovechados en escenarios de desastre, para llevar medicamentos a zonas retiradas u hostiles para le humano, así como para la búsqueda de víctimas.

El Dr. Carranza ha producido un total de 178 publicaciones científicas arbitradas internacionales: 56 revistas indizadas en el JCR (más 2 en otros índices), 21 capítulos de libro, y 99 artículos en Proceedings. Cuenta con dos libros, donde funge como Editor Principal, sobre sistemas no tripulados y robots inteligentes (uno publicado en 2024 y otro ya en proceso de producción para ser publicado en Febrero de 2026; en ambos, cerca de la mitad de los capítulos son de su co-autoria). También ha editado 2 libros de Proceedings de conferencias internacionales. Esta producción ha sido citada 822 veces, excluyendo autocitas propias y de coautores, según la base de datos Scopus. Cabe resaltar que en Google Scholar se indica un total de 1856 citas.

Además, algunos de sus artículos científicos han sido galardonados en foros internacionales, destacando el “1er Lugar al Mejor Artículo en la Ibero-American Conference on Artificial Intelligence (IBERAMIA) 2022” y el “Mejor Artículo de Revista del año 2022-2023 de la Revista Unmanned Systems (con un premio monetario de 1,500 USD)”.

Su trayectoria científica le ha valido recibir invitaciones para servir como Editor Asociado en la Revista IET Image Processing, como Editor Asociado en la IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), como Editor Invitado en la Revista International Journal of Micro Air Vehicles, y como Editor Invitado y posteriormente como Editor en la revista Unmanned Systems.

Debido a su prestigio científico a nivel internacional y nacional, diferentes sociedades académicas le han distinguido con nombramientos y responsabilidades importantes. Por ejemplo, el Dr. Carranza fue distinguido como General Chair de una de las conferencias de mayor tradición en el ámbito de los drones autónomos: la “16th International Micro Air Vehicle Conferencia and Competition (IMAV) 2025”, que se celebró con éxito en San Andrés Cholula, Puebla, done el Dr. Carranza encabezó un equipo extraordinario de trabajo con el cual se recibieron a 12 equipos internacionales que participaron en las competencias de drones autónomos del IMAV 2025, y más de 120 delegados, con un total de 250 asistentes. Por otra parte, en 2024, la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial lo distinguió como Local Chair del evento Premier de IA en México, la “23rd Mexican International Conference on Artificial Intelligence (MICAI) 2024”, evento que reunió a más de 450 expertos en IA y que también se celebró en San Andrés Cholula, Puebla. Ambos eventos distinguieron al estado con la participación de expertos del mayor prestigio internacional sobre temas drones e IA.

A estas distinciones se han sumado otras más otorgadas por importantes sociedades e instituciones académicas como lo han sido el ser nombrado Senior Member de la IEEE, Honorary Senior Research Fellow de la Universidad de Bristol, Miembro de la Comisión Dictaminadora Externa del Centro de Tecnología Avanzada A.C. (CIATEQ), Centro Público de la SECIHTI, y la prestigiosa Newton Advanced Fellowship, otorgada por la Royal Society en el Reino Unido, y como miembro Nivel 2, del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de la SECIHTI.

El Dr. Carranza también se ha distinguido por llevar su trabajo científico a la práctica y por ello realiza constantemente demostraciones de drones autónomos inteligentes en diferentes foros como congresos, talleres y eventos de acceso universal del conocimiento, incluyendo demostraciones en el mismo INAOE. Su visión es que una demostración permite empujar el desarrollo de una nueva metodología con el fin de utilizarla en condiciones fuera del laboratorio y con miras a alcanzar un nivel de madurez tecnológica de nivel TRL 4-6. Esto ha motivado al Dr. Carranza para asistir a diferentes competencias nacionales e internacionales donde ha puesto a prueba los métodos científicos desarrollados en su grupo, alcanzando distinciones importantes. Se destaca por ejemplo, el primer lugar en la IROS 2017 – Carrera de Drones Autónomos, el 1er Lugar, Región Latinoamérica y el Caribe en el OpenCV AI Challenge 2021, con un premio en efectivo de 5,000 USD, y recientemente, el 10.º lugar en el Grand Challenge de la Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) – Autonomous Drone Competition 2025, y 7.º lugar en la segunda temporada del mismo certamen (A2RL-S2 2025–2026), obteniendo un premio total de 14,000 USD entre ambas participaciones.

Lo anterior le ha valido el apoyo de diferentes actores empresariales que han donado equipo y drones a su equipo de investigación, como lo han sido la Empresa HELIBOSS, Intel – Guadalajara y recientemente, la empresa WG Drones, que donó 6 drones para su investigación. En 2017 ganó un proyecto financiado con el Fondo Sectorial CONACYT-INEGI, para documentar la utilidad e impacto del uso de drones en tareas de adquisición y procesamiento de imágenes aéreas. El software, manuales y guías documentales fueron registradas ante el INDAUTOR con el Dr. Carranza como autor principal.

Este esfuerzo también ha sido respaldado mediante la protección intelectual de su trabajo y que este 2025 el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual le otorgó una patente por el desarrollo de cámara para navegación de drones en condiciones adversas, invención que puede ser aprovechada también para vehículos terrestres y por lo que se espera pueda ser transferida pronto a la industria automotriz.

El Dr. Carranza ha sostenido un alto compromiso con la formación de recursos humanos de alta calidad a través de cursos y dirección de tesis. A la fecha, ha graduado 6 estudiantes de doctorado, 22 estudiantes de maestría, y 7 de licenciatura. En 4 ocasiones, la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial ha otorgado premios a las tesis que ha supervisado, incluyendo este 2025 con el 2do Lugar en la Mejor Tesis Doctoral en IA. También ha obtenido financiamiento para 5 investigadores postdoctorales, obteniendo recientemente una renovación postdoctoral para el periodo 2025 – 2028.

Del mismo modo, su trayectoria ha sido reconocida mediante las invitaciones a impartir conferencias magistrales y pláticas invitadas, sumando 19 conferencias en eventos internacionales académicos, 51 conferencias magistrales en congresos científicos nacionales, y 94 pláticas de acceso universal al conocimiento en diversos foros, impartidas a cientos de estudiantes desde nivel primaria, secundaria hasta licenciatura y posgrado. A su vez, ha escrito 9 artículos en revistas de divulgación científica y ha participado en varios programas de radio y televisión.

También se destaca el papel honorario del Dr. Carranza como Presidente de la Federación Méxicana de Robótica, asociación civil sin fines de lucro y enfocada a promover el área de la robótica a nivel nacional e internacional. Durante su presidencia (2024-2025), el Dr. Carranza organizó una edición más del Torneo Mexicano de Robótica (TMR), atrayendo a más de 1000 participantes, y el cual recibió por primera vez el reconocimiento como RoboCup Mexican Open 2025, otorgado por la RoboCup Federation, una de las organizaciones internacionales más importantes en cuanto a torneos de robótica en el mundo. Así mismo, bajo su liderazgo, fundó el “1st Mexican Conference on Intelligent Robots (MEXCIR)”, que se espera se vuelva un congreso científico de tradición que reúna a científicos y expertos en el ámbito de la robótica y la inteligencia artificial.

Finalmente, el Dr. Carranza espera continuar realizando contribuciones significativas en el área de los drones autónomos inteligentes, con especial énfasis en los micro-drones, mediante la investigación de métodos neuronales eficientes y de bajo consumo computacional. Asimismo, buscará fortalecer y mantener colaboraciones con algunas de las principales instituciones académicas del país y del extranjero, contribuyendo a posicionar al INAOE, al estado de Puebla y a México como referentes en innovación y desarrollo científico en el campo de los drones autónomos inteligentes.