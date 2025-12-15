Hola América lanza la campaña #TodoSeMueve e invita a repensar la migración en un momento crítico para la región y el mundo este 18 de diciembre

Staff/RG

En el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes que es celebra el 18 de diciembre,, Hola América, la iniciativa de innovación social para la migración de Ashoka, lanza la campaña #TodoSeMueve, una acción colectiva en redes sociales que busca ampliar la conversación pública y ofrecer nuevas narrativas sobre la movilidad humana. La campaña se desarrolla pocas semanas después de la realización del Festival Hola América en Ciudad de México, un espacio que reunió a más de 500 actores de diversos sectores en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El evento tuvo como premisa ser un espacio para repensar el rol de las personas migrantes como agentes de cambio, ante la polarización que genera el tema en la sociedad.

Estamos ante una encrucijada histórica que marcará el rumbo de las próximas décadas. Las sociedades discuten hoy transformaciones profundas en torno a la democracia, la participación ciudadana, la gobernanza internacional y el cuidado del planeta. En medio de estos debates, la migración suele ocupar un lugar central.

A menudo, este protagonismo es injusto: se utiliza a las personas migrantes como chivo expiatorio para desviar la atención de problemas estructurales. Pero también es cierto que la forma en la que abordemos la migración tendrá consecuencias determinantes en todas estas áreas.

“Cómo pensamos y actuamos en torno a la migración influirá directamente en el rumbo que tomarán nuestras sociedades: en su capacidad de sostener una democracia viva, en la forma en que se construye la gobernanza internacional y en la posibilidad de cuidar el planeta de manera colectiva. Si acertamos, podemos encaminar los grandes retos de nuestro tiempo hacia soluciones viables para todos. Si no lo hacemos, las consecuencias pueden ser profundas y durar décadas.”, afirma Marianny Pacheco, directora de Hola América.

El estado actual de la opinión pública sobre la migración está en crisis y se polariza cada vez más. Proliferan marcos narrativos reduccionistas que presentan a las personas migrantes como amenaza, costo o causantes de caos. Esta mirada estrecha impide ajustar políticas, experimentar, innovar y adaptarse a realidades cambiantes. El resultado es un círculo vicioso en el que predominan discursos alarmistas que llevan a sensación de descontrol. Ante ese escenario, emergen respuestas extremas que conducen a políticas rígidas, generando a su vez más sensación de crisis.

Romper este ciclo es urgente.

Frente a este contexto, Hola América propone un enfoque diferente. La campaña #TodoSeMueve invita a reconocer que el movimiento humano es una constante histórica, una fuente de innovación social y un motor de transformación. La acción busca que las personas, organizaciones y medios se sumen con contenido, reflexiones y materiales visuales que celebran a América Latina como una región en permanente movimiento.

“No necesitamos una única política pública perfecta, sino un marco narrativo más amplio, realista y humano que permita experimentar, ajustar y construir soluciones. Cuando el debate se encierra en posiciones extremas, perdemos la capacidad de innovar.

Con #TodoSeMueve queremos abrir ese espacio: recuperar la complejidad, la esperanza y la agencia que caracterizan a las personas en movimiento y reflejar que el movimiento es una experiencia humana compartida.”, agrega Pacheco.

Durante el 17 y 18 de diciembre, la comunidad de Hola América, aliados en toda la región y múltiples oficinas de Ashoka en América Latina estarán difundiendo recursos, historias y mensajes que buscan resignificar la narrativa alrededor de la movilidad humana y las personas migrantes. El kit de participación incluye stickers, marcos de perfil, piezas visuales y contenido educativo disponible para cualquier persona u organización que quiera sumarse.

Quienes deseen sumarse a esta acción colectiva pueden acceder a todos los recursos a partir del 17 de diciembre, contenidos e historias en las redes de Hola América @festivalholaamerica y las cuentas de Ashoka (@ashokaconosur, @ashokaregionandina, @ashoka_mcc) en la región, donde se estará amplificando la campaña #TodoSeMueve.