Reconocen en el Congreso a “Cayuqui”, impulsor del Festival Huey Atlixcáyotl

Staff/RG

Por su contribución para que prevalezcan las tradiciones y la identidad de los pueblos originarios, el Congreso del Estado, a través de la Unidad para la Igualdad de Género, entregó un reconocimiento a Raymond Harvey Estage Noel, conocido como “Cayuqui”, impulsor del festival Huey Atlixcáyotl.

La titular de la Unidad para la Igualdad de Género, Daniela Mier Bañuelos, destacó la dedicación que ha puesto el etnólogo por más de siete décadas en el festival y su papel como creador de una celebración que hoy es Patrimonio Cultural del Estado.

“Al entregar este reconocimiento no solo celebramos tu trayectoria personal, celebramos tu gran calidad humana, recordando que la cultura no tiene que archivarse, tiene que vivirse. Gracias por dedicar tu vida para que las danzas, las lenguas, las prácticas rituales y la memoria de nuestros pueblos no se pierdan con el paso del tiempo”, indicó.

Durante la entrega del reconocimiento estuvo presente la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez, Aurelio Leonor Solís, subsecretario de Arte, Gabriela Pérez Bazán, subsecretaria para la Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género y María de los Ángeles Andrade, regidora de Hacienda Pública y Patrimonio del municipio de Atlixco.