El futuro se juega hoy

EN LÍNEA DEPORTIVA

Pepe Hanan

Dentro de las reflexiones que nos deja este agónico 2025, varias son las lecturas que no deberíamos pasar por alto.

De inicio, la batalla por el futuro no se librará en los próximos años; esta se librará dentro de los seis meses venideros.

Aunque usted no lo crea, el poder dentro del máximo órgano del fútbol está en juego; los ganadores se llevarán todo, los perdedores solo recogerán migajas o simplemente tendrán que abandonar el barco.

El tema de la multipropiedad es más profundo de lo que pensamos. Sea como sea, gente como Jesús Martínez y Alejandro Irarragorri tendrán que deshacerse de al menos uno de sus dos equipos (León y Atlas, respectivamente). Por otro lado, Grupo Salinas ya vendió al Mazatlán y, aun y cuando van a conservar el tema de las transmisiones por varios años con el Atlante, la verdad es que también estarán perdiendo voto y presencia en la Femexfut. Falta aún por ver qué va a pasar con el Puebla de la Franja, de quienes se asegura que existen tres ofertas sobre la mesa, en las cuales todas priorizan mantener al equipo en la Angelópolis, lo cual sin duda es una buena noticia para los poblanos, quienes mantendrían a su escuadra en el Estadio Cuauhtémoc.

Con Grupo Salinas fuera de la jugada en la Federación, con los Martínez solo con Pachuca y con Irarragorri solo con Santos, las fuerzas se reparten y se dividen.

Faltará por ver quiénes entran al quite: con el Atlante, el Sr. Escalante junto con Grupo ICA y los Gómez, quienes son amigos entrañables del jefe Emilio Azcárraga, sin duda serán aliados del América.

Al Atlas se especula que llegaría un fondo americano y tendríamos que ver de quién se trata y con quién jugarán la alianza.

En León se especula que Fox Sports (la buena) podría adquirir el control del cuadro esmeralda, aunque los Martínez insisten en quedarse con un porcentaje menor y manejar el área deportiva, y por lo que entiendo esa será una misión imposible, pues la prioridad en la llamada Doña Fede será evitar que el Grupo Pachuca se mantenga y expanda, ya que temen la llegada de un peso pesado de 100 quilates como Carlos Slim.

En Grupo Caliente, Querétaro aparentemente ya no forma parte del consorcio de los Sres. Hank, aunque no ha quedado claro hacia dónde van a enfocar sus baterías y apoyos; eso seguramente se verá en las próximas asambleas de dueños.

Aunque la liga de Querétaro con Xolos y Grupo Caliente se ve difícil que se rompa.

Como podrá ver, el futuro del fútbol mexicano se juega hoy, y los ganadores, junto con las mejores alianzas y complicidades, determinarán las transmisiones de la selección, el manejo de la misma y la definición de quién será el DT nacional, donde le aseguro a usted que las promesas y las buenas voluntades de un grupo que se está extinguiendo al interior de la FMF van a cambiar de rumbo, y eso a algunos no les va a gustar, además de definir de una vez por todas el ascenso y posiblemente la abolición definitiva del descenso.

Como podrá usted ver, no se juega poca cosa y mucho, muchísimo dinero va a estar en juego.

En el fútbol mexicano tendremos un antes y un después al término de la próxima Copa del Mundo 2026.

Apenas estamos viendo los primeros rounds de sombra.

Al tiempo.

Nosotros, como siempre, seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

