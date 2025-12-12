¡El colmo: Motociclistas se chocan entre sí y quedan lesionados!

En la carretera estatal Serdán–Veladero

Desde Puebla

Dos personas resultaron lesionadas tras choque entre motocicletas sobre la carretera estatal Serdán–Veladero en Chalchicomula de Sesma.

Uno de los heridos fue trasladado por medios propios a un servicio médico, mientras Bomberos de la estación Bravo 15 brindaron atención prehospitalaria y trasladó al segundo lesionado al Hospital General de Ciudad Serdán.