Choque entre patrulla y camioneta deja lesionados en Tehuacán

Desde Puebla

La mañana de este viernes ocurrió fuerte percance vial entre patrulla de la policía municipal y camioneta particular en la calzada Adolfo López Mateos y 24 Norte/sur.

Refieren que el conductor de la camioneta no respetó la banderola de alto, provocó que impactara a la patrulla, tan fuerte fue la colisión, que se desprendió un poste de alumbrado público.