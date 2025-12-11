Misa por inicio de grabaciones de “Corazón de Oro”, la nueva telenovela producida por Pedro Ortiz de Pinedo

Protagonizada por Mayrín Villanueva, Gala Montes y Gabriel Soto.

Por Mino D’Blanc

Este martes 9 de diciembre a través de una emotiva bendición, “Corazón de Oro” la nueva telenovela producida por Pedro Ortiz de Pinedo para TelevisaUnivision y protagonizada por Mayrín Villanueva, Gala Montes y Gabriel Soto, inició grabaciones en el Foro 10 de Televisa San Ángel.

El sacerdote José Alberto Medel Ortega durante la ceremonia religiosa, exhortó al elenco y a la producción a ser humildes y dejar a un lado el ego para que la armonía y el compañerismo prevalezcan a lo largo del proyecto.

En la ceremonia estuvieron presente además de los protagonistas antes mencionados, Diego Olivera, Moisés Peñaloza, Julio Mannino, Juan Ángel Esparza, Mariazel, Andrea Rosell, Fernando robles, Gia Franceschi, Valeria Flrian, Ligia Uriarte, Marco Cordero, Paulo Santiago, Alejandro Goguet, Deicardi Díaz y Daniela Gallardo.

-Sinopsis de “Corazón de Oro”: Luz (Mayrín Villanueva) es una mujer dispuesta a todo por su hija Catalina (Gala Montes). Su vida cambia radicalmente cuando Antonio (Sergio Klainer), el antiguo patrón de Luz, en su lecho de muerte, decide incluirlas en su testamento para compensarlas por los años de sufrimiento, tras haber guardado un secreto familiar. Pero todo se complicará cuando Catalina se ve envuelta en un asesinato. Luz enfrentará el dilema de protegerla o entregarla a la justicia.

“Corazón de Oro” estrenará por “las estrellas” en el primer trimestre del 2026 en la barra de las 18:30 horas.