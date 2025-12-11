Kany García confirma conciertos en diferentes países de lo que será su gira mundial del 2026

Por Mino D’Blanc
Tras el lanzamiento de “Tierra mía”, primer sencillo de su próximo álbum de estudio, Kany García confirmó los lugares de los primeros conciertos de lo que será su gira mundial del entrante año 2026, con la que se presentará en múltiples ciudades de América Latina, Europa y otros importantes mercados del planeta.
La cantante puertorriqueña se prepara para reencontrarse con su público en una propuesta musical que promete nuevas composiciones, su sello interpretativo característico y una producción diseñada para distintos escenarios.
“Estoy feliz y agradecida de volver a los escenarios con un proyecto que significa tanto para mí. Será una gira llena de música nueva, emoción y encuentros muy esperados con mi gente en distintas partes del mundo”, aseveró Kany García sobre este nuevo capítulo en su carrera.
Las primeras fechas de la gira la llevarán a recorrer ciudades de la República Mexicana, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Panamá, así como Santo Domingo en República Dominicana. También ya tiene confirmados conciertos en Europa, en donde llegará a ciudades de España
Próximamente anunciará nuevas fechas y países que formarán parte de su tour 2026.
