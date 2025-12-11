“Jumbo”, la película animada ópera prima de Ryan Adriandthy, se estrena el jueves 1 de enero en México

Es la cinta de Indonesia más taquillera de todos los tiempos. En nuestro país se exhibe bajo el sello Zima Entertainment.

Por Mino D’Blanc

La película “Jumbo”, ópera prima de Ryan Adriandthy como director, se estrenará a nivel nacional el jueves 1 de enero del entrante 2026, justo en el corazón de las celebraciones navideñas y de año nuevo.

Cabe mencionar que es la película indonesia más taquillera de todos los tiempos y en nuestro país se exhibe bajo el sello Zima Entertainment.

Con una historia luminosa sobre amistad, valentía y segundas oportunidades, esta cinta animada de fantasía y aventura, se presenta como una experiencia ideal para comenzar el año con fe, esperanza y nuevos propósitos.

La película es sobre Don, un niño de 10 años que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Don carga con la tristeza de haber perdido a sus padres y con la sensación de ser constantemente subestimado por su aspecto físico. Su tesoro más preciado es el libro de cuentos ilustrado que heredó de ellos, un universo mágico que lo acompaña y que alimenta su creatividad y sus sueños.

En el intento de demostrar su talento, Don se inscribe en un concurso local para montar una obra inspirada en ese libro. Pero cuando un bully se lo roba, Don toca fondo. Con el apoyo constante de su abuela y sus inseparables amigos Nurman y Mae, intenta recuperarlo. Es entonces cuando aparece Meri, una misteriosa hada-niña proveniente de un mundo mágico, que busca reencontrarse con sus propios padres.

Juntos iniciarán una aventura transformadora que enseñará a Don el valor de la amistad verdadera, el coraje para enfrentar el miedo, la importancia de creer en uno mismo y el poder de los lazos que elegimos y construimos.

Ryan Adriandthy discerió sobra la película: “la infancia es una aventura que solo se vive una vez. “Jumbo” nació de la nostalgia por esos recuerdos que se desvanecen rápido. La animación me permite traerlos de vuelta y compartirlos. Espero que el público, al verla, recuerde lo especiales que son aquellos momentos y las personas que los hicieron significativos”-

“Jumbo” se estrenó este año 2025 en Indonesia. Producida por Visinema Studios, Sprinpboard y Anami Films y distribuida por Visinema. Se convirió en un fenómeno cinematográfico sin precedentes. Rompió récords al convertirse en la película indonesia más taquillera de todos los tiempos y es la de género animado más taquillera en la historia del país rebasando a “Frozen”.

Además, también hizo historia al convertirse en el primer filme animado nominado al “Citra Award” en la categoría Mejor Película, obteniendo seis nominaciones adicionales, un hito que marcó un antes y un después en la animación del sudeste asiático.

El estreno de “Jumbo” busca convertirse en un ritual familiar de esperanza para abrir el año: una historia que celebra la imaginación, la resiliencia y la luz que surge cuando nos rodeamos de quienes creen en nosotros