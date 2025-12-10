En la BUAP, hagamos de lo cotidiano un ejercicio vivo de los derechos humanos

La institución emite un pronunciamiento para ratificar su compromiso con la cero tolerancia a la violencia

Desde Puebla

Con la firma de integrantes de la administración central, directores de unidades académicas y dependencias administrativas de la BUAP, la institución emitió un pronunciamiento en el cual ratificó su compromiso con la cero tolerancia a la violencia, actuar con rigor ante cualquier acto de esta naturaleza que afecte a su comunidad, e invertir en la prevención, detección y atención oportuna.

Al respecto, en un mensaje grabado, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez subrayó el compromiso de esta casa de estudios con la erradicación de cualquier tipo de violencia: “El espacio universitario debe ser el sitio donde todos -estudiantes, académicos y administrativos- nos sintamos seguros, donde todos nos sintamos respetados. Tengan la seguridad que estamos trabajando en ello”.

La lectura de este pronunciamiento estuvo a cargo de la titular de la Oficina de la Abogada General, Miriam Olga Ponce Gómez, quien precisó que la BUAP se une al llamado global por la dignidad y el respeto irrestricto a los pilares fundamentales de nuestra convivencia: los derechos humanos.

Al recordar que la conmemoración del pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se enfocó en la violencia digital, la funcionaria precisó que la BUAP reconoce y condena este tipo de violencia: una réplica de los abusos del mundo real y su impacto destructivo es particular y severamente desproporcionado contra la mujer y grupos de atención prioritaria -dijo.

Por ello, el llamado a los universitarios para construir entornos digitales seguros e integrar los derechos humanos en éstos y en la convivencia presencial; respetar y proteger la privacidad ajena como propio; rechazar discursos discriminatorios; y usar los canales institucionales para denunciar abusos fomentando la solidaridad y el diálogo. Al hacer un llamado a la defensa de la integridad de los universitarios, expresó: “Hagamos de lo cotidiano un ejercicio vivo de los derechos humanos”.

Por su parte, el defensor de los Derechos Universitarios, Omar Aguirre Ibarra, destacó el papel esencial de los derechos humanos para construir una convivencia basada en el respeto, la justicia y la solidaridad. “Los derechos humanos son la trama viviente que sustenta nuestras experiencias y vida democrática en el día a día; son fundamentales en nuestra existencia como individuos libres e iguales”.

Este pronunciamiento se realizó en la culminación de la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género, impulsada el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Fue suscrito en primera instancia por el secretario General, Damián Hernández Méndez; la abogada General, Miriam Olga Ponce Gómez; el defensor de los Derechos Universitarios, Omar Aguirre Ibarra; y los vicerrectores de Investigación y Estudios de Posgrado, de Docencia y de Extensión y Difusión de la Cultura, Ygnacio Martínez Laguna, Jaime Vázquez López y Rosalinda Merino Calderón.