Video: Presenta Pepe Chedraui Operativo “Guadalupe-Reyes”; destaca trabajo entre los tres órdenes de gobierno

Desde Puebla

Puebla, Pue., 09 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de garantizar la seguridad, paz social y gobernabilidad en la capital poblana durante este fin de año, el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib presentó el Operativo Navidad en Puebla “Guadalupe-Reyes”.

En este sentido, destacó las acciones que realizarán las diferentes dependencias municipales de forma coordinada con los gobiernos estatal y federal para mantener la tranquilidad durante estas fechas tanto a las y los poblanos como a visitantes nacionales y extranjeros.

“Estamos preparados, listos y dispuestos para seguir teniendo a Puebla en paz, seguir teniendo a Puebla tranquila, preparada, limpia y segura para recibir a estos más de 300 mil visitantes que tendremos este mes de diciembre y los primeros días de enero, llegando a 3.2 millones de turistas para Puebla capital”, agregó.

En tanto, el secretario de General de Gobierno, Franco Rodríguez, anunció el despliegue de 600 elementos de la Secretarías de Seguridad Ciudadana, Dirección de Vía Pública, Secretaría de Seguridad Pública estatal, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional para las celebraciones guadalupanas.

Este despliegue se realizará el 11 y 12 de diciembre en el Seminario Palafoxiano y en “La Villita”, en donde se otorgaron alrededor de 200 permisos para el comercio popular. En estos puntos se estima una afluencia de 200 mil y 150 mil personas, respectivamente.

También recapituló que, durante esta temporada, se habilitaron puntos temporales de venta de árboles y artículos navideños, con el fin de despresurizar el Centro Histórico y garantizar la movilidad peatonal: el CENHCH, el Parque Enrique Benítez, El Carolino, Analco, La Villita y El Carmen, así como dos áreas específicas para la venta de juguetes durante la tarde-noche del 5 y la madrugada del 6 de enero: La Margarita y el Corredor 5 de Mayo.

También se acordó, en diálogo con líderes del comercio popular, que los días 9 y 16 de diciembre no se permitirá la instalación de comercio en el Centro Histórico. Franco Rodríguez afirmó que la Secretaría de General de Gobierno mantendrá operativos permanentes para supervisar la actividad comercial y evitar la venta de bebidas alcohólicas, pirotecnia u otros productos sin autorización en la vía pública.

*PREPARA SSC UN DESPLIEGUE ESTRATÉGICO DE MÁS DE 500 ELEMENTOS*

A su vez, el titular de la SSC, el coronel Félix Pallares Miranda, indicó que el operativo tiene el objetivo de reforzar la seguridad y garantizar la tranquilidad de la población durante la temporada decembrina (del 8 de diciembre 2025 al 6 de enero 2026).

Para ello, se dispondrá de un despliegue estratégico de más de 500 elementos y unidades de la Policía de la Ciudad, Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI), Protección Civil Municipal, Inteligencia, Secretaría de Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado; quienes estarán en zonas comerciales, gastronómicas, bancarias, turísticas y de alta afluencia.

Además, se intensificarán los recorridos de proximidad, prevención y vigilancia para inhibir delitos y mantener entornos seguros para compras, celebraciones, reuniones familiares y actividades religiosas, así como brindar apoyo a ciudadanos y visitantes en caso de emergencias o necesidades.

El operativo incluye acciones de patrullaje, monitoreo con drones, puntos de información y auxilio, en las zonas mencionadas, incluyendo la vigilancia por la Feria Guadalupana, eventos artísticos y religiosos, el Congreso Nacional Juvenil, el Desfile de Reyes, la partida de Rosca y la vendimia de Reyes Magos.

*TENDRÁ SERVICIOS PÚBLICOS MANTENIMIENTO PERMANENTE A ESPACIOS DE USO COMÚN*

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, informó que reforzarán los trabajos durante el operativo Guadalupe–Reyes, a través de diversas acciones para mantener la iluminación artística en el primer cuadro de la ciudad, realzando la imagen del Centro Histórico para disfrute de habitantes y visitantes. Asimismo, se realizará mantenimiento integral y preventivo al alumbrado público en toda la capital, priorizando los corredores y zonas turísticas para asegurar espacios seguros y bien iluminados.

De manera paralela, precisó que las cuadrillas de la dependencia darán mantenimiento permanente a parques, jardines y áreas comunes, cuidando la limpieza y el orden de los espacios públicos que reciben mayor afluencia durante estas fechas, garantizando una ciudad más atractiva y segura para el disfrute de las actividades durante esta temporada festiva.

*GESTIÓN DE RIESGOS REALIZARÁ VERIFICACIONES EN DE PUNTOS DE REUNIÓN MASIVAS*

En tanto, el director de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, Rubén Borau informó que se llevarán a cabo verificaciones de puntos de seguridad en verbenas, fiestas patronales y actividades religiosas del 8 al 12 de diciembre, con especial atención en La Villita de Guadalupe, así como en iglesias y el Seminario Palafoxiano. Además, se revisarán eventos culturales como bazares navideños y pastorelas para garantizar condiciones adecuadas durante estas celebraciones.

De igual forma, se mantendrá presencia en los desfiles y actividades masivas relacionadas con el 6 de enero, considerando que se prevén más de 30 eventos durante el puente Guadalupe–Reyes tanto en la capital como en las Juntas Auxiliares. También se supervisarán instalaciones comerciales mediante recorridos de inspección, brindando recomendaciones preventivas, y se revisará el montaje de juegos mecánicos para asegurar espacios seguros para todas las familias poblanas.

*ESTIMA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TURIMSO AFLUENCIA DE MÁS DE 300 MIL TURISTAS*

Por su parte, el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, resaltó que, para esta temporada de Navidad y fin de año, se espera la afluencia de más de 300 mil turistas y visitantes, 85 por ciento de ellos connacionales principalmente de estados vecinos como Morelos, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México a los que se ha dirigido la campaña de promoción turística. El 15 por ciento restante se trata de extranjeros, provenientes mayoritariamente de Estados Unidos.

En este sentido, agregó que, de acuerdo con encuestas, el 60 por ciento de los visitantes había viajado previamente a la ciudad de Puebla y la encontraron tan atractiva que decidieron volver.

Destacó que la cifra estimada total de visitantes y turistas al cierre de 2025 será superior a 3 millones 200 mil, la más alta en la historia del municipio de Puebla. Asimismo, refirió que la derrama económica que se calcula para esta temporada, es de 6 mil millones de pesos y la creación por lo menos 5 mil 400 empleos de temporales.

Con respecto a las actividades turísticas que ha preparado el Gobierno de la Ciudad mediante esta dependencia, destacó que el próximo sábado 13 de diciembre será la última edición de Noche de Museos del año, con la participación de 29 recintos y galerías, que tendrán horario extendido para recibir a turistas, visitantes y locales.

Sumado a lo anterior, más de 50 restaurantes, cafeterías y establecimientos ofrecerán descuentos, promociones y precios especiales a sus comensales y clientes, en el marco de esta convocatoria.

También se realizarán recorridos guiados y gratuitos para grupos hasta de 30 personas, por Nacimientos exhibidos en las más representativas iglesias del Centro Histórico. La ruta se llevará a cabo del 16 al 19 de diciembre partiendo del Centro de Atención al Visitante, ubicado en Avenida Juan de Palafox y Mendoza #14, a las 11:00 y 17:00 horas.

*REFORZARÁ OOSL LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS*

El Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) puso en marcha un operativo especial con motivo del periodo Guadalupe–Reyes, temporada en la que incrementa la actividad turística y comercial, así como la generación de residuos en la ciudad. Más de 400 personas participan diariamente para reforzar la limpieza, principalmente en el Centro Histórico y zonas de alta afluencia, con una proyección de recolección superior a 175 toneladas adicionales entre el 9 de diciembre de 2025 y el 9 de enero de 2026. También se realizaron acciones de rehabilitación de espacios urbanos, limpieza de grafiti y capacitaciones a comerciantes para evitar residuos fuera de horario.

Asimismo, el titular del OOSL Omar Rodríguez recordó que el servicio de descacharrización está disponible para el retiro de objetos voluminosos y anunció el próximo inicio de la campaña “Verde Navidad”, en coordinación con Africam Safari, que fomenta el uso responsable de árboles naturales y su aprovechamiento ambiental. Además, informó que no habrá servicio de recolección de residuos los días 12 y 25 de diciembre, así como el 1 de enero de 2026, solicitando la colaboración de la población para mantener la ciudad limpia y ordenada durante la temporada decembrina.