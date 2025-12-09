Globos de Oro 2026: ¿cuándo se realizará la premiación?

EXCELSIOR
Los Globos de Oro tendrán una nueva edición y aquí te contamos la fecha en la que podrás ver la premiación a lo mejor de la TV y cine.
Los Globos de Oro son una de las premiaciones más importantes, ya que se destacan por reconocer a lo mejor del cine y la televisión, reuniendo así a lo mejor de la industria de Hollywood.
Esta mañana, los Globos de Oro revelaron la lista de nominados a la edición 2026, que sin duda promete dar de qué hablar por las nominaciones y los momentos que se vivirán en la gala.
Algo a destacar es que en esta ocasión hay dos mexicanos dentro de los mexicanos que buscan llevarse algún premio.
Hablamos de Diego Luna, quien está nominado por su trabajo en Andor, y quien de nueva cuenta buscará ser reconocido por su actuación en la serie de Star Wars.
Por otra parte, Guillermo del Toro también busca llevarse algún premio, especialmente el de Mejor Director gracias a su trabajo en Frankenstein.
¿Cuándo serán los Globos de Oro 2026?
Si eres fan de estas premiaciones y deseas saber si tu serie, película o actor favorito se llevará algún premio, aquí te contamos cuándo se realizarán los Globos de Oro.
La edición 2026 de la gala se realizará el domingo 11 de enero, y será transmitida en vivo a partir de las 8:00 p.m. (ET) / 5:00 p.m. (PT) desde el emblemático Beverly Hilton, ubicado en Beverly Hills, California.
Se espera que los Globos de Oro sean transmitidos en canales como TNT, así como en la plataforma de streaming HBO Max.
Nominados a los Globos de Oro 2026
Ahora que sabes la fecha en la que se realizarán los Globos de Oro 2026, aquí te dejamos algunas de las categorías y sus nominados. ¿Quiénes son tus favoritos?
Mejor actor de drama en televisión
- Sterling K. Brown, ‘Paradise’
- Diego Luna, ‘Andor’
- Gary Oldman, ‘Slow Horses’
- Mark Ruffalo, ‘Task’
- Adam Scott, ‘Severance’
- Noah Wyle, ‘The Pitt’
Mejor actor secundario
- Owen Cooper, Adolescence
- Billy Crudup, The Morning Show
- Walton Goggins, The White Lotus
- Jason Isaacs, The White Lotus
- Tramell Tillman, Severance
- Ashley Walters, Adolescence
Mejor serie limitada, antología o película para televisión
- Adolescence
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Black Mirror
- Dying for Sex
- The Girlfriend
Mejor actriz secundaria – Televisión
- Carrie Coon, The White Lotus
- Erin Doherty, Adolescence
- Catherine O’Hara, The Studio
- Parker Posey, The White Lotus
Mejor actor de televisión en comedia o musical
- Adam Brody, Nobody Wants This
- Steve Martin, Only Murders in the Building
- Glen Powell, Chad Powers
- Seth Rogen, The Studio
- Martin Short, Only Murders in the Building
- Jeremy Allen White, The Bear
Mejor actor de miniserie, antología o película para televisión
- Jacob Elordi, The Narrow Road to the Deep North
- Paul Giamatti, Black Mirror
- Stephen Graham, Adolescence
- Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
- Jude Law, Black Rabbit
- Matthew Rhys, The Beast in Me
Mejor actriz de televisión en drama
- Kathy Bates, Matlock
- Britt Lower, Severance
- Helen Mirren, 1923
- Bella Ramsey, The Last of Us
- Keri Russell, The Diplomat
- Rhea Seehorn, Pluribus
Mejor actriz en serie de comedia
- Kristen Bell, Nobody Wants This
- Ayo Edebiri, The Bear
- Selena Gomez, Only Murders in the Building
- Jenna Ortega, Wednesday
- Jean Smart, Hacks
- Natasha Lyonne, Poker Face
Mejor actriz de miniserie, antología o película para televisión
- Claire Danes, The Beast in Me
- Rashida Jones, Black Mirror
- Amanda Seyfried, Long Bright River
- Sarah Snook, All Her Fault
- Michelle Williams, Dying for Sex
- Robin Wright, The Girlfriend
Mejor serie dramática
- La diplomática
- The Pitt
- Pluribus
- Separación
- Slow Horses
- The White Lotus
Mejor serie de comedia
- Colegio Abbott
- The Bear
- Hacks
- Nadie quiere esto
- Only Murders in the Building
- The Studio
Mejor serie limitada, antología o película para televisión
- Adolescencia
- All Her Fault
- La bestia en mí
- Black Mirror
- Dying for Sex
- The girlfriend
Mejor canción
- “Dream as One,” Avatar: Fire and Ash
- “Golden,” KPop Demon Hunters
- “I Lied to You” Sinners
- “No Place Like Home” Wicked: For Good
- “The Girl in the Bubble” Wicked: For Good
- “Train Dreams” Train Dreams
Mejor director de cine
- Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
- Ryan Coogler, Sinners
- Guillermo Del Toro, Frankenstein
- Jafar Panahi, It Was Just an Accident
- Joachim Trier, Sentimental Value
- Chloé Zhao, Hamnet
Mejor película – drama
- Frankenstein
- Hamnet
- It was just an accident
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinner
You may also like
-
Confía Sheinbaum en alcanzar con EU acuerdo satisfactorio sobre entrega de agua
-
El fenómeno global de Bad Bunny: fans de 77 países acudirán a los 8 conciertos del cantante
-
El disco “Coming Home Live” de Scorpions, se lanzó a nivel mundial el pasado viernes 5 de diciembre
-
Detienen a ex Gobernador César Duarte en Chihuahua
-
Nominados mexicanos en los Globos de Oro 2026: Del Toro y Luna brillan