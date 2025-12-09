Globos de Oro 2026: ¿cuándo se realizará la premiación?

EXCELSIOR

Los Globos de Oro tendrán una nueva edición y aquí te contamos la fecha en la que podrás ver la premiación a lo mejor de la TV y cine.

Los Globos de Oro son una de las premiaciones más importantes, ya que se destacan por reconocer a lo mejor del cine y la televisión, reuniendo así a lo mejor de la industria de Hollywood.

Esta mañana, los Globos de Oro revelaron la lista de nominados a la edición 2026, que sin duda promete dar de qué hablar por las nominaciones y los momentos que se vivirán en la gala.

Algo a destacar es que en esta ocasión hay dos mexicanos dentro de los mexicanos que buscan llevarse algún premio.

Hablamos de Diego Luna, quien está nominado por su trabajo en Andor, y quien de nueva cuenta buscará ser reconocido por su actuación en la serie de Star Wars.

Por otra parte, Guillermo del Toro también busca llevarse algún premio, especialmente el de Mejor Director gracias a su trabajo en Frankenstein.

¿Cuándo serán los Globos de Oro 2026?

Si eres fan de estas premiaciones y deseas saber si tu serie, película o actor favorito se llevará algún premio, aquí te contamos cuándo se realizarán los Globos de Oro.

La edición 2026 de la gala se realizará el domingo 11 de enero, y será transmitida en vivo a partir de las 8:00 p.m. (ET) / 5:00 p.m. (PT) desde el emblemático Beverly Hilton, ubicado en Beverly Hills, California.

Se espera que los Globos de Oro sean transmitidos en canales como TNT, así como en la plataforma de streaming HBO Max.

Nominados a los Globos de Oro 2026

Ahora que sabes la fecha en la que se realizarán los Globos de Oro 2026, aquí te dejamos algunas de las categorías y sus nominados. ¿Quiénes son tus favoritos?

Mejor actor de drama en televisión

Sterling K. Brown, ‘Paradise’

Diego Luna, ‘Andor’

Gary Oldman, ‘Slow Horses’

Mark Ruffalo, ‘Task’

Adam Scott, ‘Severance’

Noah Wyle, ‘The Pitt’

Mejor actor secundario

Owen Cooper, Adolescence

Billy Crudup, The Morning Show

Walton Goggins, The White Lotus

Jason Isaacs, The White Lotus

Tramell Tillman, Severance

Ashley Walters, Adolescence

Mejor serie limitada, antología o película para televisión

Adolescence

All Her Fault

The Beast in Me

Black Mirror

Dying for Sex

The Girlfriend

Mejor actriz secundaria – Televisión

Carrie Coon, The White Lotus

Erin Doherty, Adolescence

Catherine O’Hara, The Studio

Parker Posey, The White Lotus

Mejor actor de televisión en comedia o musical

Adam Brody, Nobody Wants This

Steve Martin, Only Murders in the Building

Glen Powell, Chad Powers

Seth Rogen, The Studio

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear

Mejor actor de miniserie, antología o película para televisión

Jacob Elordi, The Narrow Road to the Deep North

Paul Giamatti, Black Mirror

Stephen Graham, Adolescence

Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story

Jude Law, Black Rabbit

Matthew Rhys, The Beast in Me

Mejor actriz de televisión en drama

Kathy Bates, Matlock

Britt Lower, Severance

Helen Mirren, 1923

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Rhea Seehorn, Pluribus

Mejor actriz en serie de comedia

Kristen Bell, Nobody Wants This

Ayo Edebiri, The Bear

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Jenna Ortega, Wednesday

Jean Smart, Hacks

Natasha Lyonne, Poker Face

Mejor actriz de miniserie, antología o película para televisión

Claire Danes, The Beast in Me

Rashida Jones, Black Mirror

Amanda Seyfried, Long Bright River

Sarah Snook, All Her Fault

Michelle Williams, Dying for Sex

Robin Wright, The Girlfriend

Mejor serie dramática

La diplomática

The Pitt

Pluribus

Separación

Slow Horses

The White Lotus

Mejor serie de comedia

Colegio Abbott

The Bear

Hacks

Nadie quiere esto

Only Murders in the Building

The Studio

Mejor serie limitada, antología o película para televisión

Adolescencia

All Her Fault

La bestia en mí

Black Mirror

Dying for Sex

The girlfriend

Mejor canción

“Dream as One,” Avatar: Fire and Ash

“Golden,” KPop Demon Hunters

“I Lied to You” Sinners

“No Place Like Home” Wicked: For Good

“The Girl in the Bubble” Wicked: For Good

“Train Dreams” Train Dreams

Mejor director de cine

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Ryan Coogler, Sinners

Guillermo Del Toro, Frankenstein

Jafar Panahi, It Was Just an Accident

Joachim Trier, Sentimental Value

Chloé Zhao, Hamnet

Mejor película – drama