Julio Huerta expone avance de la iniciativa de Revocación de Mandato

Pavel Gaspar respalda el proyecto

Jorge Barrientos

En rueda de prensa, el diputado de Morena Julio Miguel Huerta Gómez habló sobre el avance de la iniciativa de Revocación de Mandato, la cual ya había presentado en sesiones anteriores del Congreso del Estado. Estuvo acompañado por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar Ramírez, quien respaldó el proyecto al considerarlo un paso necesario para fortalecer la participación ciudadana en el estado.

La propuesta —turnada previamente a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales— plantea modificaciones a los artículos 3, 20, 21, 57, 71 y 77 de la Constitución de Puebla.

Comentarios del diputado Julio Huerta

Durante su intervención, Huerta explicó que la iniciativa busca “dar cumplimiento a un mandato constitucional que lleva más de cuatro años pendiente”. Afirmó que es indispensable incorporar en la Constitución local “un mecanismo que permita a la ciudadanía evaluar y decidir sobre la continuidad de sus autoridades”, destacando que se trata de un instrumento básico en cualquier democracia.

El legislador también señaló que la propuesta establece reglas claras para garantizar un proceso ordenado, confiable y sin interferencias. “La solicitud deberá presentarse por escrito ante el Instituto Electoral del Estado, y tendrá que venir acompañada del respaldo del 10 por ciento de la lista nominal distribuido en la mitad más uno de los municipios”, explicó. Agregó que será el propio IEE quien emita los formatos y lineamientos para la recolección de firmas y quien verificará los requisitos en un plazo máximo de 30 días.

Huerta añadió que, una vez cumplido el procedimiento, el IEE emitirá la convocatoria y la votación se llevará a cabo 90 días después, en domingo y sin coincidir con alguna jornada electoral. Indicó que para que el resultado sea vinculante se requerirá una participación mínima del 40 por ciento de la lista nominal y la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos. Recordó que el Tribunal Electoral del Estado tendrá la responsabilidad de emitir la declaratoria correspondiente.

El diputado también enfatizó que la iniciativa prohíbe el uso de recursos públicos en la recolección de firmas o en la promoción del proceso. “Debe ser un ejercicio estrictamente ciudadano”, señaló, y añadió que durante el periodo también deberá suspenderse la propaganda gubernamental.

En caso de declararse la revocación

Huerta explicó que, si el Tribunal Electoral declara la revocación del mandato, la persona titular de la Secretaría de Gobernación asumirá temporalmente la titularidad del Poder Ejecutivo, mientras que el Congreso deberá designar, en un plazo máximo de 15 días, a un gobernador o gobernadora sustituta que concluya el periodo constitucional.

La iniciativa continúa en análisis dentro de comisiones, a la espera de ser discutida nuevamente en el Pleno del Congreso.