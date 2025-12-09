¿Dónde ver el Cruz Azul ante Flamengo en la Copa Intercontinental 2025? Fecha y horario

MILENIO

Cruz Azul ya se encuentra en Qatar para su debut en la Copa Intercontinental, donde en su primer encuentro estará enfrentando al actual campeón de la Libertadores, el Flamengo, en el partido conocido como el Derbi de las Américas.

La Máquina de Nicolás Larcamón llega a este torneo de la FIFA luego de conquistar la Concacaf Champions Cup hace unos meses al golear al Vancouver Whitecaps, mientras que el equipo brasileño fue el último invitado a esta competición, pues la Final de la Libertadores se celebró hace dos semanas, venciendo por la mínima al Palmeiras.

¿Cuándo juega el Cruz Azul la Copa Intercontinental 2025?

Luego de su eliminación en la Liga MX, los Celestes están enfocados al 100 por ciento en su participación en la Copa Intercontinental, y su debut será en el Derbi de las Américas, el cual se jugará este miércoles 10 de diciembre en el Estadio Áhmad bin Ali de Qatar; este duelo empezará en punto de las 11:00 horas del centro de México.

Cruz Azul vs Flamengo | Derbi de las Américas

Fecha: miércoles 10 de diciembre

Horario: 11:00 horas

Lugar: Estadio Áhmad bin Ali

¿Dónde ver Cruz Azul vs Flamengo en México?

El Derbi de las Américas entre La Máquina y el Mengão sí se podrá ver en México, pero no por televisión abierta ni en en sistema de paga, pues solo se transmitirá por la plataforma de streaming FIFA+, la cual puedes descargar en dispositivos móviles.

Streaming: FIFA+

¿Quién sería el siguiente rival de Cruz Azul si avanza?

En caso de derrotar al campeón de la Copa Libertadores, los dirigidos por Nicolás Larcamón estarán enfrentando al cuadro egipcio Pyramids FC en la Challenger Cup, instancia que vendría siendo la semifinal de la competición, el duelo sería el próximo sábado 13 de diciembre a las 11:00 horas.

De ganar la Challenger Cup avanzaría a la Gran Final de la Copa Intercontinental, donde su rival sería el París Saint-Germain (PSG) el miércoles 17 de diciembre a la misma hora de los demás encuentros.