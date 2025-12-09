Confía Sheinbaum en alcanzar con EU acuerdo satisfactorio sobre entrega de agua

LA JORNADA

Ciudad de México. Ante el nuevo amago del Jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, de imponer aranceles de 5 por ciento a las exportaciones mexicanas ahora por incumplir el tratado de Agua, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que confía en alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Subrayó que ya estaba programada una reunión bilateral -de manera virtual – para tratar de avanzar en ello para que México cumpla, en la medida de lo posible, este acuerdo.

En respuesta al amago de Trump, la mandataria expresó que México siempre está dispuesto a alcanzar el mejor acuerdo posible, en este caso salvaguardando la distribución de agua en México para consumo humano y para los agricultores mexicanos. En esa lógica, se entregaría la mayor cantidad de agua que haya disponible para los agricultores estadunidenses.

Tras señalar que en su encuentro con Trump no se tocó este tema, destacó que a las 14 horas de este martes se desarrollará la reunión virtual con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos y por la parte mexicana la Secretaría de Relaciones Exteriores y Conagua. “Es un asunto de entendernos. No es un asunto de mala voluntad de México, sí queremos, de acuerdo a las características que existen, pero nos podemos poner un acuerdo si es que no hay ningún otro tema por parte de Estados Unidos, pero es un buen tratado para México”.

Sheinbaum explicó que las cuotas de agua se entregan quinquenalmente pero en el periodo actual se registró una sequía importante en el tercero y cuarto años, lo que impidió cumplir con la cuota correspondiente, pero en el quinto año se incrementó sustancialmente la entrega de agua a Estados Unidos.

Sin embargo, aún hay un faltante pero existen dos condicionantes para la entrega total: por un lado garantizar el derecho humano al agua en la parte mexicana y para los agricultores, pero también un aspecto técnico porque la extracción de agua de las presas y el conducto del agua hacia Estados Unidos tiene una capacidad que impide trasladar más agua.

Sheinbaum señaló que el acuerdo de agua bilateral que data de 1944 establece que cuando haya una sequía que impida cumplir con el acuerdo es posible complementar la cantidad de agua adeudada en el siguiente quinquenio.

En otro orden de ideas, a pregunta expresa sobre la razón de que no se haya concretado una reunión bilateral con Trump, durante su viaje a Estados Unidos, comentó que fue una decisión de él quien pidió que fuera trilateral porque tenía poco tiempo. Incluso se planteó que ella se trasladara a la Casa Blanca pero no fue posible por la complicada agenda del magnate, pero se acordó que próximamente se pueda concretar una nueva visita a Washington para una reunión bilateral.