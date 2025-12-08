Agarran en Guanajuato a presunto implicado en violación de menor indígena

Abelardo Domínguez

DETIENEN en Guanajuato al segundo presunto implicado en AGRESIÓN SEXUAL a una menor de edad en Pahuatlán: La menor que no había sido atendida por la falta de traductores en la fiscalía.

La Fiscalía General del Estado de Puebla aprehendió en coordinación con autoridades del estado de Guanajuato a Ulises “N”, por su probable responsabilidad en el delito de violación equiparada, en agravio de una adolescente. Se trata del segundo detenido relacionado con conductas de esta naturaleza en agravio de la misma víctima.

Los hechos ocurrieron el 5 de septiembre, en el municipio de Pahuatlán, cuando la víctima de 11 años acudió al domicilio de un vecino ubicado en el municipio de Pahuatlán, para buscar a su hermano menor. En dicho lugar, presuntamente el hoy detenido la agredió sexualmente, amenazándola para que no comentara lo sucedido.

Para la integración de la carpeta de investigación, la Fiscalía conformó un equipo interdisciplinario con especialistas en trabajo social, medicina, psicología y el acompañamiento de un traductor de la región, a fin de recabar testimonios y elementos pertinentes con pleno respeto a los derechos de las víctimas.

En cumplimiento al mandato judicial, agentes investigadores ubicaron a la persona en el estado de Guanajuato. Tras coordinar acciones operativas con autoridades de aquella entidad, se logró su detención.

Finalmente, el detenido fue trasladado al estado de Puebla y quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requirió, por los hechos que se le imputan.

Por estos hechos, el pasado 28 de noviembre fue detenido Eduardo N., quien ya se encuentra vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de violación.